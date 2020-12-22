نائب إياتا الجديد بالشرق الأوسط فى أول تصريح له: لا مجال لإضاعة الوقت ويجب مساعدة الحكومات على إنعاش قطاع الطيران

أعرب كامل العوضي، المُعين نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، عن فخره بالانضمام إلى الاتحاد الدولي للنقل الجوي والعمل لدى منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، قائلًا: "إن المنطقة كغيرها من مناطق العالم تتطلب أن يكون قطاع نقل جوي قوي وجاهز لبدء مرحلة الانتعاش الاقتصادي خلال التعافي من آثار كوفيد – 19".





وقال "العوضي" في أول تصريحات صحفية له، بعد صدور قرار تعيينه بـ إياتا رسميًا، اليوم الثلاثاء، إن أولويات إنعاش قطاع الطيران واضحة بالنسبة للاتحاد باعتبارها المحور الرئيسي، وأنه لا مجال لإضاعة الوقت، إذ يتوجب أن نساعد الحكومات على إعادة فتح الحدود دون تطبيق إجراءات الحجر الصحي.





وأضاف نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط ، الذي سيبدأ مهام عمله في مارس المقبل: " نحتاج إلى التأكد من أن القطاع جاهز لتوسيع نطاق العمليات بأمان وتنفيذ المعايير العالمية التي ستحافظ على سلامة الركاب والطواقم خلال انتشار الوباء وما بعده".



