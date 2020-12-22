حفل استقبال 100 نائب بالبرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية.. صور

نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء- حفل استقبال لـ100 نائب، على أن يتم استكمال الحفل على مدار الأيام الخمس القادمة لاستخراج كارنيهات العضوية لباقى النواب حسب الجدول المحدد سلفا وتم إبلاغهم به.





ووصل عدد أعضاء مجلس النواب عن قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، والذين استخرجت كارنيهات العضوية لهم، إلي 60 برلمانيا من أصل 100 نائب، صرح بذلك المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب.





وشهد البهو الفرعونى المخصص لاستقبال أعضاء البرلمان الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية حالة من الود جمعت الأمين العام للنواب محمود فوزى والنواب الحاليين لبرلمان 2015، والفائزين بالمقاعد النيابية لبرلمان 2021.





وجاء أبرز النواب كمال عامر، الدكتورة إيناس عبد الحليم، أحمد العوضى، هشام الحصرى، كما حضر كلا من النائبين صفوت البياضى ويوسف الحسينى.



