محمد عبد الموجود يشكر وادي دجلة بعد حصده ذهبية أفريقيا للجودو

أعرب اللاعب محمد عبد الموجود لاعب منتخب مصر للجودو عن سعادته بالتتويج بالميدالية الذهبية فى بطولة أفريقيا التى أقيمت فى مدغشقر الذي يعزز من فرص تأهله لخوض دورة الالعاب الاوليمبية وبالغ امتنانه بدعم أندية وادي دجلة له في الفترة السابقة حيث وفر النادي العديد من الامكانيات التدريبية وتوفير المناخ المناسب من أجل الصعود على منصات التتويج المحلية والدولية.





واحتل البطل الاوليمبي محمد عبد الموجود لاعب المنتخب المصري المركز الاول وتوج بالميدالية الذهبية للبطولة الافريقية للكبار للجودو لعام 2020 في مدغشقر والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 9 أغسطس المقبلين،بعد تغلبه على مواطنه احمد علي في منافسات وزن ال66 كجم.





وصرح المهندس طارق راشد الرئيس التنفيذي لأندية وادي دجلة أن اللاعب محمد عبد الموجود واحد من أبرز المرشحين لإحراز ميدليات أوليمبية في طوكيو 2020 وستواصل أندية وادي دجلة دعمها الكامل لمحمد عبد الموجود لحين اتمامة الاوليمبيات ونتطلع لدعم المزيد من الابطال الواعدين لإعلاء المواهب الرياضية المصرية في المحافل العالمية في مختلف الرياضات.





ويذكر أن أندية وادي دجلة تقوم بتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم المختلفة والتي تشمل الدعم المادي والمعنوي ل 7 من الأبطال الرياضيين الواعدين في رياضات مختلفة من خلال تأهيلهم واعدادهم لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 القادمة وتحقيق نتائج مشرفة. ويأتي ذلك في إطار مساهمات أندية وادي دجلة للارتقاء بمستوى أبطالها في العديد من الرياضات والمساهمة الفعالة فى دعم مستقبل مصر الرياضي