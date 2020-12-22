قدراته عبقرية وأمنياته بسيطة.. "مجدي" فنان أصم تنحت أصابعه تماثيل تفوق صناعة الموهوبين.. أمنيته مجرد مكان بمعرض "تراثنا".. فيديو

العجز هو أن تفتقر لموهبة تميزك عن اقرانك وليس فقدان حاسة من حواسك البشرية، تلك الكلمات تصف حال "مجدي محمد" رجل أصم و ابكم ، ولكن يمتلك موهبة فنية تجعله أعلى مرتبة من أقرانه من البشر، فعبقرية أداءه في صناعة ونحت التماثيل الفنية بكافة أنواعها واشكالها تصنفه لان يكون موهوب بدرجة عبقري يحتار الجميع في قدراته الغير عادية متجاوزا صممه بعقلية فنان نادرا ما تحدث.

بعيون تطبع الأشياء كصورة طبق الأصل في عقله و بأصابع يديه يصنع أجمل التماثيل والأعمال الفنية بحرفية ولدت بفطرتها بداخله، يحمل "محمد مجدي" أحد العاملين بالجامعة العمالية أدواته من بورسلين وسيليكون ورمال وأخشاب، ليصنع تماثيل من وحي الطبيعة وبراويز قرأنية وفنية تبهر الأعين للوهلة الأولى، تجبرك على شرائها والتأمل في جمالها وإتقانها الغير مسبوق.

يمتلك " محمد مجدي" قدرات عبقرية في رؤية الأشياء وطبعها في رأسه لتحويلها إلى تماثيل وأعمال فنية مطابقة للواقع، بمهارة يصعب على الكثيرين تطبيقها اوتقليدها، ليصبح بموهبته الربانية متميزا على أقرانه الاصحاء ليعوضه الله بعقل ويد تنسج اجمل التحف والتماثيل المبهرة.

تجلت موهبة " مجدي محمد" الفنان الأربعيني وأب لثلاثة أطفال، حين كان بعمر9 سنوات خلال زيارته الأهرامات ورؤيته التماثيل الصغير التي تباع بالدخل، ليشترى تمثال فرعوني ويقوم بنحته وتقاليده لتنمو هذه الموهبة بداخله حتى امتلك مهارة دفعته لأن يكون من أبرز صانعي ونحاتى التماثيل من الصم والبكم، وذلك بحسب حديثه لموقع "صدى البلد".

جمعت الصدفة البحتة " مجدي" برئيسته في العمل " عبير شحاتة " رئيسة قسم التدريب المهني بالجامعة العمالية، حين رأته يحمل تمثالا صغيرا في غاية الجمال والإتقان ليعرضه على زملائه لتقوم " عبير" بملاحظة هذا الأمر ليدفعها فضولها لتعرف من المكان الذي أتى منه بهذا التمثال ليعبر " مجدي" بلغة الإشارة التي لم تكن تفهمها " عبير " بعد، بأن هذا التمثال من صنع يده، لم تصدقه " عبير " حينها و اعتقدت أن هذا الأمر مجرد مزاح من "مجدي".

اختبرت " عبير " " مجدي محمد" الذي كان يعمل كعامل فني في الجامعة، لتتأكد من صدق قدراته الفنية، لتنبهر بصناعته للتماثيل وأفكاره المميزة في تصميماته، لتصدق حينها قدراته الغير عادية التي تفوقت عليها شخصيا، وتطلب من رئيسها في العمل أن ينقل " مجدي" إلى القسم المهني، لكونه يستحق هذا الأمر بجداره ليتم بالفعل نقله إلى هذا القسم ليخرج كل موهبته في نحت وصناعة تماثيل تبهر كل من يلمحها، وذلك وفقا لرواية عبير لموقع " صدى البلد".

تعلمت " عبير " لغة الإشارة من " مجدي" لتتواصل معه بطريقة اسهل، لتكتشف " عبير" بداخل زميلها " مجدي" أنه يمتلك معاني إنسانية وقيم وأخلاق يفتقرها الكثيرون ممن حولها، لتجمعهما صداقة وأخوه قوية على مدار سنوات من العمل معا، لتشجعه دائما لأن يكون الأفضل في هذا المجال، لتفتخر بتصميماته الفاخرة وتقوم بالترويج لأعماله الفنية، التي تتفاجئ بها حين يعكف " مجدي" على تصميم تمثال من بنات أفكاره وخاصة إذا كان تمثال يجسد الحضارة الفرعونية وكأنه يقوم بنحت تلك التماثيل في هذا العصر، بحسب وصف "عبير".

في نظرة فخر واعتزاز يقف" محمد" الابن الأكبر ل"مجدي" والذي يبلغ من العمر 13 عاما بجوار والده ليساعده في أعماله الفنية ويترجم لغة الإشارة لأبيه ليفسر، ما يود قوله للآخرين راغبا في أن يكون والده في أفضل وجهة له أمام الناس.

يشعر " محمد" دائما أن والده مميزة ومبدع ولكن مهدور حقه ويتمنى أن تصل أعماله الفنية لأعلى الإمكان تقديرا لفنه، حيث لا يرى عيبا بأن والده من ذوي الهمم وغير قادر على التحدث كباقي اقرانه، مجزما بأن والده يملك قلب وإحساس كبير يسع كل الناس، ولديه ذكاء عالي لإستعاب وفهم كل من حوله وهذا يسهل الأمر لفهمه من قبل الآخرين .

يصف " محمد" والده " مجدي" بأنه ذو خلق عالية وإحساس راقي ويحترم الجميع وقريب من الله بشكل كبير، لتجعل تلك الصفات الحميدة والده ذات قيمة كبيرة لدى الآخرين ولديه هو شخصيا، راغبا في أن يكون مثله الأعلى ويكمل مسيرته الفنية ويكون قدوة لمن حوله مثل أبيه.

برغبة شديدة وأمل لا يفارق إرادته يتمنى " مجدي" الحصول على مكان صغير في معرض "تراثنا"، الذي قامت بزيارته حرم رئيس الجمهورية مؤخرا، ليعرض أعماله الفنية يظهرها للجميع، كما يتمنى من كل قلبه بأن يكون له مكان في بازارات المتحف المصري الجديد ليكشف عن أعماله الفرعونية المميزة التي تتسم بالأصالة والجمال المبهر لتلك الحضارة.