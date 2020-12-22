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حوادث

المستشارة دعاء عبد الله تمثل النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:49 م
المستشارة دعاء عبدالله
المستشارة دعاء عبدالله
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جودت عيد
حضرت المستشارة دعاء عبد الله قنديل رئيس النيابة إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية، وذلك للمرة الرابعة التي تحضر فيها عضوة بالنيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية. 


وأكدت النيابة الإدارية أن حضور عضوات النيابة الإدارية أمام المحاكم التأديبية يهدف إلى ترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية ودعمها في تولي المناصب القيادية في جميع محافظات الجمهورية.


وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية إن النيابة الإدارية تدخل ضمن تشكيل المحاكم التأديبية لتباشر سلطة الاتهام أمام تلك المحاكم وفقًا للقانون.
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