شاهد.. الاقتران العظيم حدث فلكي نادر في سماء أطول ليلة خلال 2020 ..فيديو

أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، لقطات أظهرت لحظة إضاءة سماء أطول ليلة في العالم في ظاهرة فلكية نادرة للغاية معروفة باسم "نجمة الكريسماس"، حيث اجتمع كوكبا المشتري وزحل معًا.

واقتربت الكواكب آخر مرة بهذا القدر في عام 1623 على الرغم من أن الاقتران لم يكن مرئيا في ذلك الوقت.

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الاقتران_العظيم بعد قرب كوكبي المشترى وزحل الذي وصل الي حد الاقتران.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :





"‏‎#الاقتران_العظيم شفت الاقتران بس رحت اجيب الكاميرا ورجعت مالقيتهم خير" و "‏الاقتران العظيم ظاهرة هتعيشها مره واحده ف عمرك ، التصاق كوكب المشتري وزحل كنت تقدر تشوفها بالعين المجرده نجمه لامعه كبيره ف السما .. حدث هيتكرر سنه2080.





وعلق آخرون" ‏‎#الاقتران_العظيم ناقصنا تلسكوب" و "‏‎#الاقتران_العظيم سماء هالسنه حافله جدًا"



