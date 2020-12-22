بومبيو: إسرائيل ولبنان مازالا متباعدين في مفاوضات الحدود البحرية

قال وزير الخارجية مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ولبنان ما زالا متباعدين في مفاوضات بوساطة أمريكية بشأن حدودهما البحرية.





وأضاف "بومبيو"، أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتوسط في مناقشات بناءة وحث كلا الجانبين على التفاوض "على أساس الادعاءات البحرية الخاصة بكل منهما التي أودعتها سابقا في الأمم المتحدة".





وتابع "بومبيو"، "للأسف، على الرغم من حسن النية لدى الجانبين، فإن الطرفين متباعدين".





وتسعى المحادثات إلى حل التداخل بين المياه الإقليمية للدولتين المتنافستين والمناطق الاقتصادية الخالصة على مساحة تبلغ حوالي 330 ميلًا مربعًا تقع فوق رواسب كبيرة من النفط والغاز تحت قاع البحر الأبيض المتوسط.





بما أن لبنان الذي يسيطر عليه حزب الله لا يعترف بدولة إسرائيل، فإن المفاوضات تجري بشكل غير مباشر بوساطة الولايات المتحدة والأمم المتحدة.