بعد الظهور مع صاحبة السعادة.. محيي إسماعيل يتصدر تويتر.. ومغردون: عايش في كوكب تاني

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #محيي_إسماعيل بعد ظهوره أمس في برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي، "اقسم بالله احنا المفروض نمشي ورا دماغ الراجل ده ونتعلم منه ازاي بيتعامل من الحياه #محي_اسماعيل" و "الراجل البرنس في نفسو عايش في كوكب تاني #محي_اسماعيل".
وقال أخرون "انا نفسي اوصل للسلام النفسي ده زي محي اسماعيل .. برنس في نفسي كده" و "إختلفنا أو إتفقنا معاااه ومهما قولنا إنه عايش فى عالم تانى بعيد عن كل الناس بجد الراجل ده دماغه رهيبة #محي_اسماعيل ".
وحل الفنان محيي إسماعيل ضيفا أمس، الاثنين، على برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس
، وتداول رواد "تويتر" عددًا من تصريحات الفنان محيي إسماعيل خلال لقائه.
وتحدث الفنان محيي إسماعيل خلال لقائه عن سبب رفضه المشاركة في مسلسل "عفاريت عدلي علام" مع الزعيم عادل إمام.
وقال محيى إسماعيل، في لقائه ببرنامج "صحابة السعادة" مع النجمة إسعاد يونس المذاع على قناة dmc: "أنا راجل عملت أعمال كويسة ولها قيمة، وعمري ما عملت أفلام درجة تانية، واجتهدت كتير أوى، ولا يمكن أنسى موقف عندما عرض عليّ العمل مع عادل أمام في عفاريت عدلي علام، قلت عادل يكلمني الأول، ورفضت المشاركة ولكنه لم يتصل بي، وتبين أنه كان بيتكرّم في تونس".
وأضاف محيي: "اتعرضت عليّ أعمال ومسلسلات ورفضتها وبقول واللي عايزني يجيبني في السينما مش مسلسلات وفلسفتي في الحياة خلى اتجاهك ناحية وخد الحياة ناحية تانية".
وأوضح محيي إسماعيل: "أكلت قواقع في فرنسا وكان عازمني عليها فاروق حسني، وأكلت ضفادع وبعد ما أكلتها قولتلهم دي عصافير بس كانت مقرمشة وحلوة، وأغرب حاجة كلتها كانت بيض بالعجوة".