بعد الظهور مع صاحبة السعادة.. محيي إسماعيل يتصدر تويتر.. ومغردون: عايش في كوكب تاني

وتحدث الفنان محيي إسماعيل خلال لقائه عن سبب رفضه المشاركة في مسلسل "عفاريت عدلي علام" مع الزعيم عادل إمام.











وقال محيى إسماعيل، في لقائه ببرنامج "صحابة السعادة" مع النجمة إسعاد يونس المذاع على قناة dmc: "أنا راجل عملت أعمال كويسة ولها قيمة، وعمري ما عملت أفلام درجة تانية، واجتهدت كتير أوى، ولا يمكن أنسى موقف عندما عرض عليّ العمل مع عادل أمام في عفاريت عدلي علام، قلت عادل يكلمني الأول، ورفضت المشاركة ولكنه لم يتصل بي، وتبين أنه كان بيتكرّم في تونس".











وأضاف محيي: "اتعرضت عليّ أعمال ومسلسلات ورفضتها وبقول واللي عايزني يجيبني في السينما مش مسلسلات وفلسفتي في الحياة خلى اتجاهك ناحية وخد الحياة ناحية تانية".



