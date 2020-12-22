ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد الظهور مع صاحبة السعادة.. محيي إسماعيل يتصدر تويتر.. ومغردون: عايش في كوكب تاني

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:07 م
محيي اسماعيل
محيي اسماعيل
Advertisements
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #محيي_إسماعيل بعد ظهوره أمس في برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي، "‏اقسم بالله احنا المفروض نمشي ورا دماغ الراجل ده ونتعلم منه ازاي بيتعامل من الحياه ‎#محي_اسماعيل" و "‏الراجل البرنس في نفسو عايش في كوكب تاني  ‎#محي_اسماعيل".


وقال أخرون "‏انا نفسي اوصل للسلام النفسي ده زي محي اسماعيل .. برنس في نفسي كده" و "‏إختلفنا أو إتفقنا معاااه ومهما قولنا إنه عايش فى عالم تانى بعيد عن كل الناس بجد الراجل ده دماغه رهيبة  ‎#محي_اسماعيل ".

وحل الفنان محيي إسماعيل ضيفا أمس، الاثنين، على برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، وتداول رواد "تويتر" عددًا من تصريحات الفنان محيي إسماعيل خلال لقائه.


وتحدث الفنان محيي إسماعيل خلال لقائه عن سبب رفضه المشاركة في مسلسل "عفاريت عدلي علام" مع الزعيم عادل إمام.


وقال محيى إسماعيل، في لقائه ببرنامج "صحابة السعادة" مع النجمة إسعاد يونس المذاع على قناة dmc: "أنا راجل عملت أعمال كويسة ولها قيمة، وعمري ما عملت أفلام درجة تانية، واجتهدت كتير أوى، ولا يمكن أنسى موقف عندما عرض عليّ العمل مع عادل أمام في عفاريت عدلي علام، قلت عادل يكلمني الأول، ورفضت المشاركة ولكنه لم يتصل بي، وتبين أنه كان بيتكرّم في تونس".


وأضاف محيي: "اتعرضت عليّ أعمال ومسلسلات ورفضتها وبقول واللي عايزني يجيبني في السينما مش مسلسلات وفلسفتي في الحياة خلى اتجاهك ناحية وخد الحياة ناحية تانية".

 
وأوضح محيي إسماعيل: "أكلت قواقع في فرنسا وكان عازمني عليها فاروق حسني، وأكلت ضفادع وبعد ما أكلتها قولتلهم دي عصافير بس كانت مقرمشة وحلوة، وأغرب حاجة كلتها كانت بيض بالعجوة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد «ها إيه تاني».. محيي إسماعيل: شعاري أصبح تأجيل عمل اليوم إلى الغد

تعلمت فلسفة الـ ولا حاجة.. محيي إسماعيل: مش عايز أشارك في مسلسلات وجالي إغراءات ورفضتها

محيي إسماعيل يهرب من ستوديو صاحبة السعادة لارتداء بيجامة من البطاينة

اديها مستكة وحبهان.. طريقة كوميدية من محيي إسماعيل لـ طبخ أرنب مع صاحبة السعادة

أنا طشاش.. محيي إسماعيل: عليا طشة ملوخية محصلتش

محيي إسماعيل: البرلمان الكندي كرمني عن روايتي العقد النفسية

ترشيحاتنا

فيديو جراف .. أب أبكي الجميع في عقد قران ابنته

هل يلحقهم محمد صلاح؟.. رحيل نجوم ليفربول إلى برشلونة وريال مدريد بين الفشل وكتابة التاريخ

بعد إصابته بـ كورونا.. الإليزيه يكشف تطورات الحالة الصحية لـ ماكرون

احكموا على أدائه.. مدرب في ليفربول يكشف حقيقة رحيل محمد صلاح عن الفريق

أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول تأجيل القمة.. وشوبير يحذر جماهير الزمالك من شخص يخطط لتدمير النادي

ذا صن: كلوب يتمسك بـ محمد صلاح ولا نية لبيع اللاعب

Advertisements

حظر وتعطيل وتأجيل.. 15 إجراء قد تتخذه الحكومة بعد طفرة إصابات كورونا

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

بعد قليل.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. اعرف الأماكن

الإمارات تقرر تعليق منح التأشيرة لمواطني 8 دول عربية

وزير التعليم: لا داع لشراء كتب الثانوي من السوق السوداء.. اطبعوها من موقع الوزارة

بعد وفاته بكورونا.. شاهد أهالي ورياضيون يودعون جثمان محمد فايز

خطوة جديدة تقرب سيرينو من الأهلي.. والإدارة ترفض رحيل الشحات مقابل لابا كودجو

غسالة الملابس.. حالة هلع تصيب عائلة بعد اكتشاف ثعبان في أغرب مكان |شاهد

ذا صن: كلوب يتمسك بـ محمد صلاح ولا نية لبيع اللاعب

رغم تفشي سلالة كورونا الجديدة.. الاتحاد الأوروبي يدعو لرفع حظر السفر إلى بريطانيا

هى دي القرارات.. أحمد عيد عبد الملك يعلق على فتح باب القيد للفرق مرة أخرى

لغز خنق ملاكم مصري ابنته حتى الموت في أمريكا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات وأسعار رينو كادجار موديل 2021

نشرة الصحة والمرأة .. تأثير سلالة كورونا الجديدة على الأطفال .. صور أنغام بعد تصدرها الترند

للرجال فقط.. هرمون يعزز من فقدان الوزن