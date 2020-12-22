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أخبار العالم

يعود للعصر الروماني.. كشف أثري مهم بلبنان.. صور

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:00 م
كشف أثري في بعلبك
كشف أثري في بعلبك اللبنانية
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شيماء مصطفى
اكتشف فريق فني تابع لمديرية الآثار في بلدية بعلبك اللبنانية، قطعة موزاييك غير مكتملة تعود إلى أواخر العهد الروماني، في سوق بعلبك التجاري، قبالة السرايا تحت مبنى البلدية.


ووفقًا للوكالة الوطنية للإعلام، جاء ذلك الاكتشاف الأثري أثناء قيام فريق عمال الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب، بالتعاون مع بلدية بعلبك، بأعمال حفريات لتمديد شبكة لتصريف مياه الأمطار، وذلك تحت إشراف مديرة موقع بعلبك الهرمل للآثار المهندسة لور سلوم.


وعثر الفريق على قطعة الموزاييك التي تمتد بطول مترين، وعرضها الذي كشفت عنه أعمال الحفر حوالي 80 سنتيمترا ويمتد القسم الباقي تحت الطريق، وعلى الأرجح أنها كانت بحجم أكبر، وتعرض قسم منها للتلف في مراحل سابقة.


وتولى الفريق الفني والهندسي المختص حفظ القطعة الأثرية بالرمل وبنوع خاص من القماش Geotextiles، وتم ردم الحفرة.


ومن جانبه، قال رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق إن "مدينة بعلبك هي من أهم المدن اللبنانية، بل من أهم مدن العالم أجمع، بالمعالم والثروات الأثرية التاريخية والثقافية، وبتنوع وجمالية وفرادة تلك الآثار التي تكشف عنها في كل مرة التنقيبات والحفريات للبنى التحتية، والتي تعود للعهود والحقبات التاريخية الفينيقية والرومانية واليونانية والبيزنطية والعربية والإسلامية وغيرها".


وأكد أن هذا الأمر يستدعي من الحكومات المتعاقبة والمعنيين إيلاء بعلبك المزيد من الرعاية والاهتمام، من خلال خطة التنقيب عن الكنوز الدفينة وإبراز القيمة الثقافية والإنسانية والحضارية لها.
يعود للعصر الروماني.. كشف أثري مهم بلبنان.. صور
يعود للعصر الروماني.. كشف أثري مهم بلبنان.. صور
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