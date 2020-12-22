افتتاح قسم جراحة المناظير للجهاز الهضمي لعلاج المرضى في مستشفى زفتى العام

أعلن الدكتور محمد الجوهري مدير عام مستشفى زفتي العام في محافظة الغربية، افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفى ، وذلك بعد الانتهاء من تجهيزها خلال الفترة الماضية .





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وأضاف " الجوهري " أن وحدة مناظير الجهاز الهضمي تعد إنجازا جديدا للمستشفى ، مشيرا إلى أن الوحدة تحتوي على 8 أسره ، وستوفر الكثير على المرضى بحيث كان يتم تحويلهم إلى مستشفيات أخرى حكومية وخاصة مما يكلفهم مبالغ كبيرة .





أوضح أن جميع الجراحات التي ستتم داخل المستشفى ستكون على نفقة الدولة وتابعة لمنظومة التأمين الصحي ، مضيفا أنه تم اليوم اجراء أول جراحة منظار معده استكشافى علاجى ، وقام بإجراء الجراحة الدكتور محمد حسين حيدر استشاري مناظير الكبد والجهاز الهضمي لسيده من مدينه زفتى عمرها 49 سنة وتمت العمليه بنجاح.





وأضاف أن هذا الإنجاز بتوجيهات الدكتور وكيل وزارة الصحة بالغربية ، والدكتوره هيام ابو حمر مدير الطب العلاجى وبمساهمة الدكتور محمد الششتاوى مدير إدارة الطوارئ .