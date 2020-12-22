وزيرة التعاون الدولي: 2020 عام تحقيق الإنجازات والنجاحات رغم التحديات

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولي، اليوم إطلاق التقرير السنوي لعام 2020 بعنوان الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة أي صياغة المستقبل في عالم متغير ، حيث شددت على ثلاث كلمات وهى " الشراكات الدولية ، وصياغة المستقبل ، و عالم متغير " ، مشيرة إلى أن هذا العام كان صعب للغاية على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا .





وأضافت " رانيا المشاط " خلال لقائها مع فضائية " إكسترا نيو ز " ، أن جميع الشركاء التنمويين ، والمؤسسات الدولية ، والشركاء الثنائيين في دول مختلفة ، كانوا يعملون من داخل المنزل بسبب هذه الجائحة ، أي واجهنا العديد من التغيرات في طريقة وطبيعة العمل هذا العام ، وعلى الرغم من هذا استطعنا من تحقيق إنجازات ونجاحات عديدة ، وتمويلات تنموية بـ 9.8 مليار دولار .





وتابعت ، وزيرة التعاون الدولي ، أن هناك حوالي 3.1 مليار دولار تابعة للقطاع الخاص ، مشيرة إلى أن هذا التقرير السنوي لهذا العام ، كان يعمل على توعية المواطنين داخل وخارج مصر ، بطبيعة التمويلات التنموية ، وطريقة سيرها ، وكيفية خدمة القطاعات للتنمية المستدامة ، مضيفة أن هناك العديد من القطاعات المشاركة ، منها : الطاقة ، والمياه ، والتعليم ، والصحة ، والتمكين الاقتصادي للمرأة وغيرها .





وأشارت " المشاط " ، إلى كلمة الرئيس السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، مشيرة إلى أربع نقاط أساسية هامة ، وهما الدفع بالتعاون وتعدد الأطراف ، وأن أهداف التنمية المستدامة هي استحقاقات أُممية تقوم بها الدول المختلفة لمواطنيها ، مشيرة إلى أن مصر تعتبر من الدول التي تبنت هذه الفكرة لمواطنيها ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في عام 2015 التابعة لأجندة 2030 .





وأضافت: أن الموضوع الثالث الذي شدد الرئيس السيسي عليه داخل الجمعية العامة ، هو الإصلاح الاقتصادي ، حيث إنه عملية مستمرة جنبا إلى جنب مع الإصلاح الاجتماعي ، مؤكدة أن الإشارات والدلالات في هذه الكلمات كانت هي مظلة التقرير السنوي لعام 2020 اليوم .



