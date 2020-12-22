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اقتصاد

جامعة القاهرة تكرم وزيرة التخطيط لحصولها على جائزة أفضل وزير عربي

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:59 م
جامعة القاهرة تكرم
جامعة القاهرة تكرم وزيرة التخطيط لحصولها علي جائزة أفضل وزير
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آية الجارحي
احتفلت جامعة القاهرة بفوز الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بجائزة أفضل وزير من جائزة التميز الحكومي العربية، وأهداها الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة درع الجامعة، وذلك خلال الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من ماجستير ريادة الأعمال وإدارة الابتكار، الذى أطلقه مشروع رواد 2030 التابع للوزارة بالتعاون مع جامعتي القاهرة وكامبريدج في 2018.

من جانبها عبرت الدكتورة هالة السعيد عن امتنانها لجامعة القاهرة والعاملين بها وأكدت أن الجائزة تعد تقديرًا للدولة المصرية، والقيادة السياسية على كل الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات الماضية والتطوير والقفزات السريعة في كل المجالات، والعمل الجماعى الذى تقوم به الحكومة بقيادة السيد رئيس مجلس الوزراء.

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ولفتت الوزيرة إلى أن الجائزة ليست شخصية ولكنها لكل العاملين في الوزارة لأن هذا الجهد هو جهد جماعى، مضيفة أنها تعد تقديرًا كذلك للمرأة المصرية، خاصة وأن المرأة تحظى بدعم سياسي غير مسبوق في هذه الفترة، فهى تتولى حاليًا ملفات متنوعة ومهمة في الدولة وفى قلب عمل الحكومة المصرية.

وأضافت السعيد أن اختيار سيدة كأفضل وزير عربي هو تقدير لدور المرأة المصرية وما شهدته من دعم كبير، وتوليها ملفات أثبتت فيها كفاءة عالية.
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