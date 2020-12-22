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أخبار البلد

الـ 3 زرافات تتحرك من مطار القاهرة.. وحديقة الحيوان تستعد لاستقبالهم بالأوناش

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:12 م
صدى البلد
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شيماء مجدي

قال الدكتور محمد رجائى رئيس الادارة المركزية بحديقة الحيوان ، إن الـ 3 زرافات التي وصلت القاهرة اليوم تحركت من المطار منذ قليل لتتوجه إلى حديقة الحيوان بالجيزة ، مؤكدا أن الحديقة مستعدون لاستقبالهم.

وأضاف "رجائى" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن هناك أوناش جاهزة لرفع صندوق الزرافات القادم من مطار القاهرة ، كما أن بيت الزرافات تم تجهيزه ليتسع لهم .

وأوضح "رئيس الادار المركزية بحديقة الحيوان" أن تلك الزرافات تم تبديلها مع حيوانات بقيمة تقدر 2 مليون دولار أمريكى .

من جانبه أشار الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، إنَّ الثلاث زرافات القادمة من جنوب أفريقيا وصلت مطار القاهرة في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم، مبينًا أنَّه من المقرر أن تصل حديقة حيوان الجيزة بعد الانتهاء من إجراءات الحجر البيطري الخاصة بهم.


وأضاف رئيس هيئة الخدمات البيطرية، أنَّ الزرافات عبارة عن ذكر وأنثيين تمّ استيرادها من جنوب أفريقيا، وإجراء تحليل "بي سي آر" قبل شحنها لحديقة حيوان الجيزة لضمان خلوها من الأمراض الوبائية، مع تصميم بيت جديد للزرافات القادمة بخلاف بيت أنثى الزرافة الحالية.

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