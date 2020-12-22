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أخبار العالم

البنتاجون: القائم بأعمال وزير الدفاع في زيارة غير معلنة لـ أفغانستان

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:11 م
كريس ميلر
كريس ميلر
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على صالح
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، عن أن القائم بأعمال رئيس الدفاع الأمريكي كريس ميللر قام بزيارة غير معلنة لأفغانستان.

وبحسب البيان، التقى ميللر بالرئيس الأفغاني أشرف غني في القصر الرئاسي في كابول، وناقش المسؤولون خلال الاجتماع المساعدة العسكرية المستمرة لقوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية.

كما عقد القائم بأعمال رئيس البنتاجون اجتماعا مع قائد بعثة الدعم الحازم (RS) والقوات الأمريكية في أفغانستان (USFOR-A) سكوت ميلر ، حيث ناقشا الوضع الأمني ​​في البلاد ، ومستوى عنف طالبان وانسحاب القوات الأمريكية.

وتقوم الولايات المتحدة بسحب قواتها تدريجيا من أفغانستان وفقا لبنود اتفاقية طالبان والولايات المتحدة الموقعة في فبراير. قال القائم بأعمال رئيس البنتاجون، كريس ميللر، في وقت سابق إن الانسحاب الكامل متوقع بحلول مايو 2021.

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