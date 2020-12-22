ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أبو العينين يهنئ لجنة مجاهد.. ويشكر الجنايني ورفاقه في اتحاد الكرة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:10 م
النائب محمد أبو
النائب محمد أبو العينين
Advertisements
عبدالله هشام
هنأ النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة نادي "سيراميكا كليوباترا"، اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بتعيين لجنة ثلاثية لتسيير أمور الجبلاية حتى الحادي والثلاثين من يناير المقبل.

وقال النائب محمد أبو العينين، إن اللجنة الثلاثية قادرة على قيادة سفينة اتحاد الكرة إلى بر الأمان في تلك الفترة الصعبة، التي تعاني فيها كافة الدول رياضيًا؛ بسبب انتشار جائحة كورونا، مشددًا على أن اللجنة تضم قامات كبيرة في المجال الرياضي والإداري.

وأشار رئيس نادي سيراميكا كليوباترا، إلى أن اللجنة الثلاثية تنتظرها العديد من الملفات الهامة، ولكنها قادرة على إنجاز كافة الأمور بشكل سريع واحترافي؛ لما تمتلكه من خبرات كبيرة في العمل العام.

ووجه النائب محمد أبو العينين، "الشكر الموصول إلى اللجنة الخماسية بقيادة عمرو الجنايني ونائبه جمال محمد علي، وعضوية كل من محمد فضل، وأحمد عبد الله، والدكتورة سحر عبد الحق؛ لقد بذلوا مجهودات كبيرة في الفترة الماضية، ونجحوا في إنهاء موسم كروي صعب وبداية الموسم الجاري بشكل سريع".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

من الحامول إلى الجبلاية| 7 معلومات عن رئيس لجنة اتحاد الكرة الجديد

3 ملفات في انتظار أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة

محمد فضل الله: 3 اعتبارات تجعل قرار الـ فيفا صائبا بعد اختيار أحمد مجاهد رئيسا للجنة الثلاثية للجبلاية

مؤتمر صحفي لـ اللجنة الثلاثية في الجبلاية للكشف عن خارطة الطريق خلال أيام

أبرز المعلومات عن محمد الشواربي وأحمد عوض عضوي اللجنة الثلاثية بالجبلاية

ننشر قرار الفيفا بتعيين اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة |شاهد

ترشيحاتنا

بعد اجتماعه مع الرئيس عون.. الحريري يعلن نبأ سارا بشأن تشكيل الحكومة اللبنانية

أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول تأجيل القمة.. وشوبير يحذر جماهير الزمالك من شخص يخطط لتدمير النادي

بعد قرار تعليق الطيران.. الكويت توجه نداءً عاجلا لرعاياها في الإمارات

وزير التعليم: لا داع لشراء كتب الثانوي من السوق السوداء.. اطبعوها من موقع الوزارة

أشادت بـ بريطانيا..الصحة العالمية: تحور فيروس كورونا جزء طبيعي من تطور الوباء

قبل نهاية العام.. أسعار سيارات ميتسوبيشي 2020 في مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل نهاية العام.. أسعار سيارات ميتسوبيشي 2020 في مصر

دراسة تكشف أعراض تظهر على متعافي كورونا

دراسة تكشف الأمراض الأكثر شيوعا للوفاة