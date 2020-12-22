أبو العينين يهنئ لجنة مجاهد.. ويشكر الجنايني ورفاقه في اتحاد الكرة

هنأ النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة نادي "سيراميكا كليوباترا"، اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بتعيين لجنة ثلاثية لتسيير أمور الجبلاية حتى الحادي والثلاثين من يناير المقبل.





وقال النائب محمد أبو العينين، إن اللجنة الثلاثية قادرة على قيادة سفينة اتحاد الكرة إلى بر الأمان في تلك الفترة الصعبة، التي تعاني فيها كافة الدول رياضيًا؛ بسبب انتشار جائحة كورونا، مشددًا على أن اللجنة تضم قامات كبيرة في المجال الرياضي والإداري.





وأشار رئيس نادي سيراميكا كليوباترا، إلى أن اللجنة الثلاثية تنتظرها العديد من الملفات الهامة، ولكنها قادرة على إنجاز كافة الأمور بشكل سريع واحترافي؛ لما تمتلكه من خبرات كبيرة في العمل العام.





ووجه النائب محمد أبو العينين، "الشكر الموصول إلى اللجنة الخماسية بقيادة عمرو الجنايني ونائبه جمال محمد علي، وعضوية كل من محمد فضل، وأحمد عبد الله، والدكتورة سحر عبد الحق؛ لقد بذلوا مجهودات كبيرة في الفترة الماضية، ونجحوا في إنهاء موسم كروي صعب وبداية الموسم الجاري بشكل سريع".



