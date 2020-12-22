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محافظات

الاجتماع التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية يناقش إجراءات مكافحة السلالة الثانية لكورونا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:22 م
صدى البلد
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انجي هيبة
ترأس اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية جلسة الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة بحضور كلًا من المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ ومساعد مدير أمن الاسماعيلية ونائب المستشار العسكري للمحافظة والمستشار القانوني وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة.

ناقش محافظ الإسماعيلية خلال الجلسة موقف تطبيق الإجراءات الأحترازية و الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد و موقف التأمين الصحي الشامل وشدد على أتباع كافة الإجراءات الأحترازية، بعد ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

كما شدد على تطبيق قرار تخفيض العمالة بأدنى مستوياتها التي تنفذ العمل ، موجها بشن حملات لغلق سناتر الدروس الخصوصية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

كما ناقش اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة خطة المحافظة لمتابعة أعمال النظافة وما تم إتخاذه بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن و الأحياء، عرض رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية خطة الأحياء وقرى المركز بتخصيص أيام الأحد و الأثنين و الثلاثاء و الأربعاء لدعم حي ثان و ثالث كما تم تخصيص أيام " الخميس ، الجمعه ، السبت " لقري المركز بجانب العمل اليومي فشهدت الخطة تحسن ، و يتم رفع  ما لا يقل عن 350 : 450 طن  قمامة يوميا .

أما عن خطة المراكز يتم رصد الأماكن التي تحتاج لدعم رفع مستوي النظافة خلال الأسبوع وذلك يتم خلال يوم السبت من كل أسبوع بتجميع معدات المركز لرفع كفاءة القرى الخاصة به .

 و أشار مسؤول منظومة النظافة بالمحافظة أن هناك 3 محطات وسيطة الخاصة بوزارة التنمية المحلية ستصل الإسماعيلية خلال 10 أيام على الأكثر و سيتم أختيار الأماكن المناسبة لها كي تحقق أكبر أستفادة منها .

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