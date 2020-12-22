رانيا المشاط: أطلقنا موقعا إلكترونيا تفاعليا وهو الأهم في الشرق الأوسط.. فيديو

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إننا نفذنا العديد من المشروعات التنموية في الصعيد ، مشيرة إلى أن عام 2020 كان مختلفا ورغم التحديات حققنا إنجازات ونجاحات عدة.









وأشارت "المشاط" خلال لقائها مع فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن زيارتها لمحافظة الأقصر ، خاصة قرية " البُغدادي"، تعتبر نموذجا للاقتصاد الدائري ، حيث قمنا فيه بضم حيازات لصغار المزارعين ، والاستخدام المتميز لعدم هدر الموارد المائية، بالإضافة إلى اننا عملنا على التحول من استخدام السولار إلى استخدام الطاقة الشمسية ، مضيفة أنه تم هذا بالتعاون مع وزارة الزراعة ، ومنظمة الأغذية العالمية.









ونوهت وزيرة التعاون الدولي الى أن الجائحة تسببت في وقف العديد من المشروعات ، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الدولي الجارية تبلغ حوالي 25 مليار دولار ، مقسمة على 377 مشروعا ، معقبة : " أنا زرت 3 مشاريع فقط ، وباقي 374 مشروعا " ، وأكدت أنها ستشرف على باقي هذه المشاريع خلال الفترة القادمة.









وأضافت " المشاط " ، أنه عند قيامها بزيارة المشاريع التي أُقيمت ، ترتفع حالتها المعنوية ، لأنها تجد أن المشاريع متميزة ، ووجود العديد من المستفيدين من هذه المشاريع ، مشيرة إلى أنه عند سرد المشاركات الدولية ، أكدنا على وجود 3 محاور رئيسية ، وهي: المواطن محور الاهتمام، المشروعات الجارية ، وأن الهدف هو القوة الدافعة .







