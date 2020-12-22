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رانيا المشاط: أطلقنا موقعا إلكترونيا تفاعليا وهو الأهم في الشرق الأوسط.. فيديو

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:04 م
رانيا المشاط وزيرة
رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي
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ندى رأفت
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إننا نفذنا العديد من المشروعات التنموية في الصعيد ، مشيرة إلى أن عام 2020 كان مختلفا ورغم التحديات حققنا إنجازات ونجاحات عدة.


وأشارت "المشاط" خلال لقائها مع فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن  زيارتها لمحافظة الأقصر ، خاصة قرية " البُغدادي"،  تعتبر نموذجا للاقتصاد الدائري ، حيث قمنا فيه بضم حيازات لصغار المزارعين ، والاستخدام المتميز لعدم هدر الموارد المائية، بالإضافة إلى اننا عملنا على التحول من استخدام السولار إلى استخدام الطاقة الشمسية ، مضيفة أنه تم هذا بالتعاون مع وزارة الزراعة ، ومنظمة الأغذية العالمية.


ونوهت وزيرة التعاون الدولي الى أن الجائحة تسببت في وقف العديد من المشروعات ، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الدولي الجارية تبلغ حوالي 25 مليار دولار ، مقسمة على 377 مشروعا ، معقبة : " أنا زرت 3 مشاريع فقط ، وباقي 374 مشروعا " ، وأكدت أنها ستشرف على باقي هذه المشاريع خلال الفترة القادمة.


وأضافت " المشاط " ، أنه عند قيامها بزيارة المشاريع التي أُقيمت ، ترتفع حالتها المعنوية ، لأنها تجد أن المشاريع متميزة ، ووجود العديد من المستفيدين من هذه المشاريع ، مشيرة إلى أنه عند سرد المشاركات الدولية ، أكدنا على وجود 3 محاور رئيسية ، وهي: المواطن محور الاهتمام، المشروعات الجارية ، وأن الهدف هو القوة الدافعة .


وأكدت أننا أطلقنا موقعا اليكترونيا تفاعليا ويعد أحد أهم المواقع في الشرق الأوسط، ويحتوى على خارطة التنمية والاستثمار في مصر، موضحا أن التقرير السنوي حول الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة تعتمد على الشفافية.
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