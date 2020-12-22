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رياضة

تنس سموحة رابع دوري عمومي الرجال

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:40 م
تنس سموحة
تنس سموحة
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حسام الحارتي
حصد عمومي رجال التنس بنادي سموحة المراكز الرابع بدورى الأندية، بعد منافسة شرسة جرت بين 12 ناديا، وقدم لاعبو سموحة عروضا قوية خلال منافسات البطولة مكنتهم من الوصول إلى المربع الذهبى إلى جانب أندية الأهلى والصيد وسماش، لينهى البطولة محتلا المركز الرابع بعد خسارته المباراة الاخيرة أمام سماش.

يضم فريق سموحه اللاعبين:
أحمد محمود عبد الله وفادي شارل وعمرو العسراوي وأدهم صالح وكريم شلبي وعمر ناجي ومهند ملوخية وعبد الرحمن يوسف ونبيل ضياء وعمر شوشه ويوسف غنيم وعمر الشافعي وطارق العسراوي.

ويتكون الجهاز الفنى للتنس من:
المدير الفني الكابتن محمد حسن، المدربين الكابتن علاء قطب رئيس قطاع الناشئين، الكابتن سيد العسراوي، الكابتن علي عبد العال، الكابتن عبد الوهاب يوسف، الكابتن مايكل وليم، الكابتن عبدالله سامي، الكابتن حسين الشهاوي، الكابتن نادر الشهاوي، الكابتن إسماعيل دربالة مدرب لياقة بدنية، الكابتن محمد عبد المقصود مدرب أحمال، الكابتن طارق، الكابتن مؤمن، الكابتن أحمد السيد، د. احمد مسعود اخصائي الإصابات والعلاج الطبيعي وإداري الفريق الكابتن محمد عمر والمدير الإداري الكابتن معتز مهدى.
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