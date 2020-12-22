فرج عامر يطالب بتطبيق الحظر الجزئي تفاديا لارتفاع الإصابات بكورونا

أكد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا القاتل تُعتبر من أكثر السلالات انتشارا من غيرها وأكثرها خطرًا على المواطنين، والدليل الأكبر على ذلك هو إعلان وزارة الصحة والسكان، بشكل يومي ارتفاع معدلات الإصابة والوفيات على مستوى الجمهورية، ولذلك لأبد على جميع المواطنين الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروس، خاصة مع دخل مصر الموجه الثانية.





طالب رئيس الصناعة، خلال البيان الصادر له، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بتشديد الرقابة في الشارع المصري، للتأكد من مدى تطبيق القرارات الاحترازية المُعلن عنها من قبل الحكومة خلال الأيام الماضية؛ تفاديًا لارتفاع معدلات الإصابة بشكل يومي.



