ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وول ستريت جورنال: كورونا يتسبب فى تراجع متوسط السن فى أمريكا لأعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:58 م
الولايات المتحدة
الولايات المتحدة - صورة تعبيرية
Advertisements
أ ش أ
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة، الذي ارتفع العام الماضي، قد يشهد في عام 2020 أكبر قدر من الانخفاض منذ الحرب العالمية الثانية، إذ أصبح فيروس كورونا ثالث سبب رئيسي للوفاة في البلاد.

وأظهرت بيانات صدرت عن المراكز البحثية الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، أن متوسط العمر المتوقع ارتفع إلى 78.8 عامًا في عام 2019، بزيادة قدرها عُشر العام، ليسجل هذا المؤشر الرئيسي للرفاهية الوطنية ارتفاعا للعام الثاني على التوالي، بحسب ما أورده تقرير بثه الموقع الإلكتروني للصحيفة.

وقال روبرت أندرسون، رئيس فرع إحصائيات الوفيات بالمركز الوطني للإحصاءات الصحية التابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن العامل المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع كان انخفاض معدلات الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والسرطان، وهذان هما السببان الرئيسيان الأول والثاني تباعا للوفيات في الولايات المتحدة. 

وارتفع معدل الوفيات الناجمة عن جرعات زائدة من المخدرات بعد انخفاضه في العام السابق، في حين انخفض معدل الوفيات جراء الانتحار لأول مرة منذ عام 2005.

ومن المنتظر لهذا التقدم الضئيل المحقق العام الماضي أن يمحوه انخفاض كبير في طول أعمار الأمريكيين يتضح عندما تصدر الحكومة الأرقام الخاصة بعام 2020 العام المقبل، وفقا للصحيفة.

وقال أندرسون إنه أجرى محاكاة بسيطة بناء على أرقام الوفيات حتى شهر أغسطس ووجد أن متوسط العمر المتوقع قد انخفض بنحو سنة ونصف، أما بالنسبة للعام بأكمله، فيتوقع المسؤول الأمريكي أن ينخفض متوسط العمر المتوقع من سنتين إلى ثلاث سنوات.

وأوضح أندرسون: "أُضيفت الكثير من الوفيات منذ أغسطس، لذا أعتقد أن انخفاضا قدره عامين إلى ثلاثة أعوام خلال عام 2020 ليس أمرا مستبعدا"، وأشار إلى أن الأرقام التي يتحدث عنها هي تقديرات تقريبية وأن الحكومة بحاجة إلى بيانات كاملة لقياس التأثير الدقيق للجائحة على الوفيات في الولايات المتحدة.

وراح ضحية فيروس كورونا في الولايات المتحدة 319 ألفا و364 شخصا حتى اليوم، وفق بيانات جامعة جونز هوبكنز، وهي حصيلة تفوق حصيلة الأمريكيين الذين سقطوا في معارك الحرب العالمية الثانية وبلغ عددهم 291 ألفا و557 شخصا، وفق البيانات الرسمية. وتُعرف الحرب العالمية الثانية بأنها أكثر الحروب دموية في تاريخ البشرية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وول ستريت: ارتفاع إصابات ووفيات كورونا في أوروبا بمثابة تحذير للولايات المتحدة

إصابات كورونا في أوروبا تتجاوز 10 ملايين حالة

لليوم الثاني.. أمريكا تسجل أكثر من 170 ألف إصابة بـ كورونا

هنري هازليت.. قصة أشهر صحفي اقتصادي عارض تأسيس البنك الدولي وصندوق النقد

تقرير مخيف.. الصحة العالمية تكشف أخطر 10 أسباب للوفاة منذ عام 2000

كورونا يهاجم بريطانيا بشراسة.. ارتفاع عدد الوفيات في المستشفيات بشكل خطير

ترشيحاتنا

وائل جسار يشارك في تحدي أغنية محسود.. ورد فعل مفاجئ من عمرو دياب

حفل استقبال 100 نائب بالبرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية.. صور

نبيل الحلفاوي محللا رياضيا: نروح فين جنب الدكتور طه إسماعيل

خلال ساعات.. طلعت يوسف مديرا فنيا لـ الإسماعيلي

بعد إصابته بـ كورونا.. الإليزيه يكشف تطورات الحالة الصحية لـ ماكرون

بياخد الأمور على صدره.. بيراميدز يكشف سر عدم ظهور رمضان صبحي بمستواه المعروف

Advertisements

شوبير يحذر جماهير الزمالك من شخص يخطط لتدمير النادي

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

13 قرارا نهائيا.. وزير التعليم يعلن نظام تقييم طلاب المدارس هذا العام

بعد قليل.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. اعرف الأماكن

بعد وفاته بكورونا.. شاهد أهالي ورياضيون يودعون جثمان محمد فايز

الإمارات تقرر تعليق منح التأشيرة لمواطني 8 دول عربية

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول تأجيل مباراة الأهلي والزمالك بعد ارتفاع أعداد كورونا

خطوة جديدة تقرب سيرينو من الأهلي.. والإدارة ترفض رحيل الشحات مقابل لابا كودجو

رغم تفشي سلالة كورونا الجديدة.. الاتحاد الأوروبي يدعو لرفع حظر السفر إلى بريطانيا

ذا صن: كلوب يتمسك بـ محمد صلاح ولا نية لبيع اللاعب

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن استمارات التقدم لامتحانات الإعدادية

غسالة الملابس.. حالة هلع تصيب عائلة بعد اكتشاف ثعبان في أغرب مكان |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف أعراض تظهر على متعافي كورونا

دراسة تكشف الأمراض الأكثر شيوعا للوفاة

بعد تصدرها الترند.. 10 إطلالات أنيقة لـ أنغام.. شاهد