اقتصاد الإمارات.. الشارقة تطلق حملة توعوية بأمن المنشآت الصناعية

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة وغرفة تجارة وصناعة الشارقة بالإمارات اليوم الثلاثاء الحملة التوعوية الخاصة بأمن المنشآت في المناطق الصناعية بإمارة الشارقة تحت شعار "أمان أعمالكم، أساس ازدهارها" التي تستمر على مدار عام كامل .





وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "وام"، تهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى أصحاب المنشآت الصناعية بأهم الإجراءات الواجب اتباعها لتعزيز أمن وسلامة منشآتهم ما يسهم في خفض معدلات الجريمة والحماية من حوادث السرقة وتعزيز الشعور بالأمن والأمان.





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وأعلن عن إطلاق الحملة خلال مؤتمر صحفي عقدته غرفة تجارة وصناعة الشارقة اليوم بمقرها بحضور زياد محمود خير الله الحجي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة والمقدم جاسم السويدي رئيس قسم الشرطة المجتمعية والمقدم محمد حسن عبد الله رئيس قسم توعية المجتمع بإدارة الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة الشارقة وإبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في الغرفة وجمال بوزنجال مدير إدارة الإعلام في الغرفة ولالو صاموئيل رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الصناعة بغرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى جانب عدد من ممثلي الإدارات المعنية في الغرفة وشرطة الشارقة وممثلي عدد من وسائل الإعلام.





استعرض المؤتمر الصحفي أبرز محاور الحملة التي تتضمن تعزيز الوعي بالإجراءات الواجب اتباعها لحماية المنشآت الصناعية ومن ضمنها تنفيذ ومراقبة نظم وإجراءات الأمن والسلامة وتركيب كاميرات مراقبة ذات جودة عاليــة والتأكد من توزيعها بشكل مناسب إلى جانب مراعاة أنظمة إنذار الحرائق والحرص على عدم ترك مبالغ مالية كبيرة في المنشأة وإسناد الحراسة إلى أشخاص مدربين على هذه المهام أو التعاقد مع الشركات المختصة في هذا المجال وعدم ترك المنشآت مفتوحة وإحكام إغلاقها عند انتهاء الدوام الرسمي بالإضافة إلى ضرورة تواصل أصحاب المنشآت الصناعية مع القيادة العامة لشرطة الشارقة والإبلاغ عن أية معلومات تسهم في حفظ الأمن وطلب المساعدة عند تعرض أي شخص للتهديد أو في حال الاشتباه في كل ما يدعو إلى الشك ويهدد الأمن والسلامة.





وأثنى زياد محمود خير الله الحجي على الجهود المبذولة من قبل القيادة العامة لشرطة الشارقة لضمان الاستقرار الأمني على كافة الصعد والذي يعد عنصرًا أساسيًا ومحفزًا للازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة ..





منوهًا بأهمية الحملة في تعزيز الاستقرار في القطاعات الصناعية بإمارة الشارقة عن طريق تكريس وترسيخ الإجراءات المعززة لسلامة المنشآت الصناعية وحماية القوة البشرية المنتجة من الحوادث في أماكن العمل وتأمين البضائع المنتَجة أو المخزنة .





من جانبه أشاد إبراهيم راشد الجروان بالشراكة الفاعلة مع القيادة العامة لشرطة الشارقة في إطلاق هذه الحملة التي تشمل مجموعة من التدابير الوقائية والمبادرات التوعوية الهادفة والتي تعزز الثقة وتعمق العلاقة بشكل إيجابي بين أصحاب المنشآت الصناعية والقيادة العامة لشرطة الشارقة ما يساهم في الوقوف على أهم التحديات الأمنية التي تواجه أصحاب المنشآت والعمل على حلها ..





و أكد المقدم جاسم السويدي أن إطلاق هذه الحملة يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على ترسيخ الثقافة الأمنية لدى كافة أفراد المجتمع بشكل عام وأصحاب المنشآت الصناعية بشكل خاص وتعزيز الوعي الأمني في دعم جهود مكافحة الجريمة والحد منها وتشجيع أصحاب المنشآت على اتخاذ التدابير والاحتياطات التي تحول دون وقوع الجرائم وحوادث السرقة .





وثمن المقدم جاسم السويدي جهود غرفة الشارقة على تعاونها الدائم مع القيادة في إطلاق العديد من المبادرات التي تعكس مدى حرصهم على تفعيل العمل المشترك تعزيزا لقيم المسؤولية المجتمعية .. داعيا أصحاب المنشآت الصناعية إلى ضرورة رفع الوعي والالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية للحد من السلوكيات السلبية في المجتمع والإبلاغ عن أي ظواهر سلبية تثير الاشتباه في أي منشأة صناعية.





من جانبه أشار لالو صاموئيل إلى أهمية الحملة في رفع معدل المعرفة بالنظم والضوابط المتبعة بشأن عملية الوقاية واتباع إجراءات الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية وتعزيز البيئة الآمنة للإنتاج والنقل والتخزين .