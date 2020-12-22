البنك المركزي من بينها.. أمريكا تفرض عقوبات ضد أفراد وكيانات في سوريا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات ضد عدد من الكيانات والأفراد بسوريا.









ووفقًا لما ذكرته وزارة الخزانة، اليوم، فإن واشنطن فرضت عقوبات استهدفت 7 أفراد و10 كيانات منها البنك المركزي السوري، بالإضافة إلى مسؤولي حكوميين رفيعي المستوى ومجموعة متنوعة من الكيانات ذات الصلة.









يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق، عزمها الاستمرار في فرض العقوبات ضد سوريا في إطار "قانون قيصر" الذي وقعه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.









وعلقت وزارة الخارجية والمغتربين السورية على هذا القرار، قائلة إن بيان الخارجية الأمريكية حول الاستمرار في فرض العقوبات على سوريا يظهر حالة الانفصام التام عن الواقع للإدارة الأمريكية.









ونقلت وكالة الأنباء السورية، أمس الاثنين، عن مصدر رسمي بالوزارة قوله "إن المعاناة التي عاشها ويكابدها السوريون هي نتيجة مباشرة للإرهاب والإجراءات القسرية اللامشروطة التي وتشكل انتهاكا جسيما لمبادئ القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان".









وأوضح المصدر أنه على الإدارة الأمريكية أن تدرك أن العدوان على سوريا في طريقه نحو الفشل المحتم أمام صمود السوريين وأن مستقبل سوريا حق حصري لأبنائها.