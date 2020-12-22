ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البريطانيون نادمون.. استطلاع: 51% يؤكدون خطأ قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:49 م
بريكست
بريكست
Advertisements
على صالح
يعتقد أكثر من نصف مواطني المملكة المتحدة، 51 في المائة، أن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي كان خطأ، وحتى بعض المشاركين الذين صوتوا لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غيروا رأيهم منذ استفتاء عام 2016، وفقًا لاستطلاع أجرته "يوجوف YouGov " ونشر اليوم الثلاثاء.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 40 في المائة من مواطني المملكة المتحدة يعتقدون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان القرار الصحيح وسط اقتراب نهاية الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر.

وفي المجموع، 88٪ من البريطانيين الذين صوتوا للبقاء في الاتحاد الأوروبي و 11٪ من أولئك الذين أيدوا الانسحاب في الاستفتاء يعتقدون الآن أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان قرارًا خاطئًا. 

في الوقت نفسه، قال ثمانية في المائة من الناخبين و82 في المائة من مؤيدي بريكست إن التخلي عن الكتلة كان القرار الصحيح.

ومنذ أن أجرت YouGov استطلاعات حول هذه المسألة، انخفضت نسبة المستطلعين من الناخبين الذين يعتقدون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من 94٪ من بين ناخبي الإجازة الذين يعتقدون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان القرار الصحيح. 

قال الاستطلاع إن النسبة الإجمالية لأولئك الذين يعتقدون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان القرار الصحيح آخذة في الانخفاض تدريجيًا على مدى السنوات الأربع الماضية.

وتم إجراء الاستطلاع الأخير في الفترة من 15 إلى 16 ديسمبر.

وفي يونيو 2016، صوت 51.8٪ من مواطني المملكة المتحدة لصالح إنهاء عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي، مقابل 48.1٪ ممن صوتوا لصالح لندن للبقاء في الاتحاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إجراءات طارئة.. الاتحاد الأوروبي يستعد لـ بريكست بدون أي اتفاق مع بريطانيا

رغم تضاؤل الآمال.. حديث مبشر من وزير الخارجية البريطاني بشأن اتفاق بريكست

وزير استقلال بريطانيا يتوقع نهاية رئيس الوزراء حال تقديم امتياز بريكست في اللحظة الأخيرة

بريطانيا تهدد بعدم السماح لقوارب الصيد بدخول مياهها إذا فشلت صفقة التجارة بعد بريكست

اتفاقية مشاركة تجارية.. وزير بريطاني يثمن مستوى العلاقات مع مصر عقب بريكست

ترشيحاتنا

خطوة جديدة تقرب سيرينو من الأهلي.. والإدارة ترفض رحيل الشحات مقابل لابا كودجو

الأسوأ منذ عقود.. فضيحة مدوية تهز أفضل مدرسة عسكرية في أمريكا

جو مسموم.. رحاب أبو رجيلة يرد على اتهامه بالسمسرة والتربح من نادي الزمالك.. مستندات

شرط جزائي 6 ملايين يورو.. تفاصيل مفاوضات الزمالك مع مصطفى محمد لتعديل عقده

حفل استقبال 100 نائب بالبرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية.. صور

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

Advertisements

شوبير يحذر جماهير الزمالك من شخص يخطط لتدمير النادي

13 قرارا نهائيا.. وزير التعليم يعلن نظام تقييم طلاب المدارس هذا العام

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

بعد قليل.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. اعرف الأماكن

بعد وفاته بكورونا.. شاهد أهالي ورياضيون يودعون جثمان محمد فايز

الإمارات تقرر تعليق منح التأشيرة لمواطني 8 دول عربية

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول تأجيل مباراة الأهلي والزمالك بعد ارتفاع أعداد كورونا

خطوة جديدة تقرب سيرينو من الأهلي.. والإدارة ترفض رحيل الشحات مقابل لابا كودجو

رغم تفشي سلالة كورونا الجديدة.. الاتحاد الأوروبي يدعو لرفع حظر السفر إلى بريطانيا

ذا صن: كلوب يتمسك بـ محمد صلاح ولا نية لبيع اللاعب

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن استمارات التقدم لامتحانات الإعدادية

غسالة الملابس.. حالة هلع تصيب عائلة بعد اكتشاف ثعبان في أغرب مكان |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف أعراض تظهر على متعافي كورونا

دراسة تكشف الأمراض الأكثر شيوعا للوفاة

بعد تصدرها الترند.. 10 إطلالات أنيقة لـ أنغام.. شاهد