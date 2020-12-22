البريطانيون نادمون.. استطلاع: 51% يؤكدون خطأ قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي

يعتقد أكثر من نصف مواطني المملكة المتحدة، 51 في المائة، أن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي كان خطأ، وحتى بعض المشاركين الذين صوتوا لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غيروا رأيهم منذ استفتاء عام 2016، وفقًا لاستطلاع أجرته "يوجوف YouGov " ونشر اليوم الثلاثاء.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 40 في المائة من مواطني المملكة المتحدة يعتقدون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان القرار الصحيح وسط اقتراب نهاية الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر.
وفي المجموع، 88٪ من البريطانيين الذين صوتوا للبقاء في الاتحاد الأوروبي و 11٪ من أولئك الذين أيدوا الانسحاب في الاستفتاء يعتقدون الآن أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان قرارًا خاطئًا.
في الوقت نفسه، قال ثمانية في المائة من الناخبين و82 في المائة من مؤيدي بريكست إن التخلي عن الكتلة كان القرار الصحيح.
ومنذ أن أجرت YouGov استطلاعات حول هذه المسألة، انخفضت نسبة المستطلعين من الناخبين الذين يعتقدون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من 94٪ من بين ناخبي الإجازة الذين يعتقدون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان القرار الصحيح.
قال الاستطلاع إن النسبة الإجمالية لأولئك الذين يعتقدون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان القرار الصحيح آخذة في الانخفاض تدريجيًا على مدى السنوات الأربع الماضية.
وتم إجراء الاستطلاع الأخير في الفترة من 15 إلى 16 ديسمبر.
وفي يونيو 2016، صوت 51.8٪ من مواطني المملكة المتحدة لصالح إنهاء عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي، مقابل 48.1٪ ممن صوتوا لصالح لندن للبقاء في الاتحاد.