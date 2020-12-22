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ديني

حكم الشرع في المرأة التي لا تزور أمها بسبب كورونا؟.. دار الإفتاء تجيب

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:53 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته "أمي عندها كورونا وأنا مناعتي ضعيفة والطبيب منعني من زيارتها فهل يجوز ذلك؟

وأجاب أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه من المقرر شرعا في هذه المسألة أنه لا ضرر ولا ضرار، فلو كان الحال كما قالت السائلة ففي هذه الحالة لا يقع عليها ذنب إذا ما امتنعت عن زيارة أمها.

هل يجوز قطع صلة الرحم منعا للمشاكل؟
قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن صلة الأرحام واجبة شرعًا وهي إحدى صفات أهل الجنة كما في قوله تعالى:«الَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَل».

وأضاف خلال إجابته عن سؤال ورد إلى صفحة دار الافتاء الرسمية يقول صاحبه: "هل يجوز قطع صلة الرحم منعا للمشاكل؟"، قائلا: لا يجوز قطيعة الرحم منعا للمشاكل ولكن يجوز تقليل الزيارات للشخص المتسبب في ذلك أو يجوز إطالة المدة بين الزيارات أو تقليل المكالمات الهاتفية لكن القطيعة نهائيا لا يجوز شرعا.
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