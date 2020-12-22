حكم الشرع في المرأة التي لا تزور أمها بسبب كورونا؟.. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته "أمي عندها كورونا وأنا مناعتي ضعيفة والطبيب منعني من زيارتها فهل يجوز ذلك؟





وأجاب أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه من المقرر شرعا في هذه المسألة أنه لا ضرر ولا ضرار، فلو كان الحال كما قالت السائلة ففي هذه الحالة لا يقع عليها ذنب إذا ما امتنعت عن زيارة أمها.





هل يجوز قطع صلة الرحم منعا للمشاكل؟

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن صلة الأرحام واجبة شرعًا وهي إحدى صفات أهل الجنة كما في قوله تعالى:«الَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَل».



