تكثيف جهود البحث عن 3 جثث في بئر صرف بسوهاج

تُكثف الأجهزة الأمنية بسوهاج، جهودها في البحث عن جثث ثلاثة عمال أسفل بئر صرف صحي انهارت عليهم أثناء عملية الحفر، بناحية جزيرة أولاد حمزة بمركز العسيرات بالمحافظة.









وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يُفيد بانهيار بئر صرف صحي على ثلاثة عمال أثناء الحفر بناحية جزيرة أولاد حمزة دائرة المركز.









وتبين أن البئر انهارت على ثلاثة أشخاص بجوار منزل أحدهم، وهم علي عبد النعيم علي، ٣٨ عامًا، ويقيم بناحية الرشايدة، محمد حامد محمود، ٣٢ عامًا، ويقيم بناحية جزيرة أولاد حمزة، محمد إسماعيل محمد مهران، ٣٥ عامًا، ويقيم بجزيرة أولاد حمزة.









وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة للبحث عن جثث المذكورين أسفل البئر.









حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.



