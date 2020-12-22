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رياضة

شوط أول إيجابي بين نادي إنبي وغزل المحلة "1-1"

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:55 م
رامي صبري لاعب إنبي
رامي صبري لاعب إنبي
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حسام الحارتي
انتهت احداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي إنبي وغزل المحلة بالتعادل الإيجابي "1-1" في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري .

وتمكن هشام عادل  لاعب غزل المحلة في الدقيقة "28" من أحداث الشوط الأول من إحراز هدف التقدم لفريقه من خلال تسديدة من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بحائط الصد، ولم ينجح حارس مرمى الفريق البترولي في التعامل معها.


وعاد رامي صبري ليتمكن من إحراز هدف تعادل فريقه في الدقيقة "42" من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء.
وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي :

حراسة المرمى :عمرو شعبان.

خط الدفاع : هاني عادل ومحمد فتح الله، ومحمد سامي وجلال العقدة.

خط الوسط : هشام بلحة، وإيمانويل ايجبتور، وأحمد النادري وإيدو موزيس.
 
الهجوم  : إسلام فؤاد وأحمد حسن.


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