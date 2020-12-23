ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

المنشد الدينى ابن أسوان ينطلق للعالمية في الإنشاد الديني .. شاهد

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:00 ص
المنشد
المنشد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
يومًا بعد يوم يثبت أبناء أسوان تميزهم وتفوقهم الفكرى والإبتكارى من خلال تفردهم بمواهب عديدة ومتنوعة .

وفى هذا الإطار نلقى الضوء عبر موقع " صدى البلد " على أحد أبناء أسوان الذى يحفر أسمه بحروف من نور وسط منشدى المجتمع المصري والعالم من خلال موهبته المتميزة التى جعلته فى صفوة المنشدين أنه الشاب المنشد الدينى " مصفطى محمد أحمد حسن " أبن قرية العطوانى التابعة لمركز إدفو شمال أسوان .

ويروى المداح مصطفى قصته بأنه اكتشف موهبته منذ الصغر وهو فى مرحلة التعليم الإبتدائى ، وأخذ ينمى هذه الموهبة بشكل متتالى ، مما جعله من المتميزين حيث شارك فى العديد من المسابقات والتى كانت من أبرزها مسابقة منشدى العرب فى عام 2014 ، حيث كانت هذه المسابقة بداية موفقة له للإنطلاق نحو العالمية .

وأشار المداح الأسوانى إلى أن هذه كانت أول مسابقة كبرى يشارك فيها، واستطاع خلالها الحصول على المركز الثالث بين المتنافسين والمشاركين فيها .

وأقرأ أيضًا :
رئيس جامعة أسوان يفتتح معرض ملابس «الدار دارك».. صور

تعد قرية العطوانى حاضنة للعديد من المنشدين فهناك أيضًا ولد الشيخ عبد العظيم أحمد سليم وشهرته " عبد العظيم العطوانى " ، وكانت بدايته فى كتاب القرية ودفعه والده إليه ليحفظ كتاب الله عزوجل ، وبالفعل نجح بعزيمته ورغبته فى أن يتم حفظ القرآن الكريم كاملًا فى سن مبكره من عمره أحد أهم مظاهر التمسك بالدين والعتبة الأولى والأساس نحو مدارج العلم المختلفة.

ويعد من أهم المنشدين والمادحين فى العالم العربى الإسلامى وخاصة ً كتاب قصيدة الكواكب الدرية في مدح خير البرية والشهيرة "بالبردة" للإمام محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي البوصيرى ، وربما لم يولد الشيخ عبدالعظيم العطواني سوى لينشد بردة البوصيري ويردد خلفه أهل قريته فى مسجد القرية ونواحيها من المجالس الدينية الكبيرة والأعياد والمناسبات، حيث حفظها منذ طفولته في صعيد مصر وأنشدها بكل الطرق التي أنشدت بها، حتى ذاع صيته وارتبط بها.

فصارت البردة تعرف بعد البوصيري بصوت العطواني، وصار العطواني يعرف بمنشد البردة، وقد رفض الشيخ العطواني، رغم شهرته التي جابت الآفاق بالبردة، أن ينتقل إلى القاهرة لينال شهرته إعلاميًا واكتفى بشرائط الكاسيت والتسجيلات التي حملت صوته الندي مادحا خير البرية، وكذلك انتقال كبار مريديه إليه لينشدوا خلفه حبًا للرسول.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

من عزاء الفنان محمود ياسين .. نقيب المنشدين ينشر صورة مع النائب محمد أبو العينين

اكتشف عادات الاحتفال بذكرى المولد النبوي في 7 دول إسلامية.. صور

ذكرى وفاة الشيخ علي محمود.. سيد القراء وإمام المنشدين

ترشيحاتنا

أستاذ كبد وأمراض معدية: السلالة الجديدة من كورونا قد تكون رحمة من الله

أخبار التوك شو| متى ينفذ حظر التجوال وتأجيل الدراسة؟.. مفاجأة عن سلالة كورونا.. وليلة دخلة سونسون في حديقة الحيوان

أحمد مجاهد: مباراة الأهلي والزمالك في موعدها.. ولن يتم تأجيلها إلا في حالة واحدة

كيف يتعامل رجال المرور مع «باتمان المصري» وسيارته.. فيديو

بعد الخسارة من مان سيتي .. تقييم أداء محمد النني مع أرسنال

هل نجحت منصات التعليم الإلكترونية في جذب طلاب المدارس؟.. وزير التعليم يجيب بالأرقام

Advertisements

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

موعد مباراة الأهلي وسونيديب اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. شبورة مائية على عدة مناطق والعظمى بالقاهرة 20 درجة

ارتفاع جديد .. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020

أخبار الرياضة | جيرالدو يهدد الأهلي.. 4 إصابات جديدة في الزمالك بـ كورونا.. حقيقة تأجيل مباراة القمة

تصريحات جريئة من عائشة بن أحمد عن حفل زفاف «درة» وحقيقة خلافهما

فنانتان من مصر.. أجمل 100 وجه في 2020 | فيديو جراف

رغم عدم ظهور أعراض.. شاهد ما فعله كورونا في فتاة شابة بعد شهر من تعافيها

هل قراءة سورة الملك للميت تمنع من عذاب القبر؟

بعد إغلاق الحدود.. السعودية تكشف حقيقة رصد إصابات بسلالة كورونا الجديدة

في ذكرى وفاتها الـ 38.. أبرز المعلومات عن ملك الجمل

أخبار التوك شو| متى ينفذ حظر التجوال وتأجيل الدراسة؟.. مفاجأة عن سلالة كورونا.. وليلة دخلة سونسون في حديقة الحيوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 خطوات لغسيل سيارتك لـ أفضل مظهر.. صور

ملابس بآلاف الجنيهات.. كلب يعيش أميرًا في منزل امرأة.. صور

مولينر باكلار.. بنتلي تختبر وحشاً جديداً.. صور