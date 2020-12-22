شاهد.. طوابير للشاحنات تنتظر فتح الحدود الفرنسية البريطانية

لمسافة تبلغ بضع كيلومترات

كانت الشاحنات اصطفت في طوابير طويلة بالقرب من الطريق السريع M20 المؤدي من لندن إلى ميناء دوفر جنوب شرق بريطانيا، وهو الميناء الرئيسي العابر لقناة المانش الذي يربطها مع فرنسا للعبور إلى سائر أوروبا.

وأثارت هذه الإجراءات مخاوف بشأن نقص بعض المواد الغذائية القابلة للتلف في المملكة المتحدة إذا تم تشديد القيود.

وأوصى الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، جميع أعضائه البالغ عددهم 27 دولة، برفع حظر السفر عن بريطانيا.





وحث الاتحاد الأوروبي مواطني دول الكتلة على عدم السفر غير الضروري من وإلى المملكة المتحدة.





ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، دعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء إلى إعادة فتح روابط التجارة ونقل الركاب مع المملكة المتحدة مع عدم التشجيع على السفر غير الضروري.





وقالت اللجنة، التي تتخذ من بروكسل مقرًا لها في بيان، إن نقل البضائع من وإلى المملكة المتحدة يجب أن يسمح له بالاستمرار دون انقطاع، لكن يجب تجنب أي رحلات غير ضرورية "حتى إشعار آخر".