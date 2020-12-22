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شاهد.. طوابير للشاحنات تنتظر فتح الحدود الفرنسية البريطانية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:05 م
طوابير شاحنات
طوابير شاحنات
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات جوية يظهر من خلالها أظهرت اطفاف شاحنات لمسافة تبلغ بضع كيلومترات على الحدود البريطانية الفرنسية، وذلك بعد إعلان فرنسا تعليق السفر من بريطانيا لمدة 48 ساعة للوقاية من السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وأثارت هذه الإجراءات مخاوف بشأن نقص بعض المواد الغذائية القابلة للتلف في المملكة المتحدة إذا تم تشديد القيود.

كانت الشاحنات اصطفت في طوابير طويلة بالقرب من الطريق السريع M20 المؤدي من لندن إلى ميناء دوفر جنوب شرق بريطانيا، وهو الميناء الرئيسي العابر لقناة المانش الذي يربطها مع فرنسا للعبور إلى سائر أوروبا.

وأوصى الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، جميع أعضائه البالغ عددهم 27 دولة، برفع حظر السفر عن بريطانيا.

وحث الاتحاد الأوروبي مواطني دول الكتلة على عدم السفر غير الضروري من وإلى المملكة المتحدة.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، دعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء إلى إعادة فتح روابط التجارة ونقل الركاب مع المملكة المتحدة مع عدم التشجيع على السفر غير الضروري.

وقالت اللجنة، التي تتخذ من بروكسل مقرًا لها في بيان، إن نقل البضائع من وإلى المملكة المتحدة يجب أن يسمح له بالاستمرار دون انقطاع، لكن يجب تجنب أي رحلات غير ضرورية "حتى إشعار آخر".
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