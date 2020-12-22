شاهد.. ملصقات ذكية على الكمامة تنبهك عند تلوثها

عرضت قناة العربية فيديو لشركة بريطانية تعمل على تطوير ملصقات ذكية يتم تثبيتها على الكمامة وتعمل هذه الملصقات على تنبيه مرتديها عند تلوثها لاستبدالها .





وأضاف الفيديو أن هذه الملصقات تحتوي على صبغة ألوان خاصة ويتم دمجها مع حبيبات البوليمر في أغلفة خاصة معالجة كيميائيا.





وأكد الفيديو إن هذه الملصقات يتغير لونها من الأصفر إلى الأزرق وفقا لمستوى تعرضها للفيروسات والملوثات الأخرى مثل ثاني أكسيد الكربون.





وأوضح الفيديو أن الشركة قامت بتوزيع الملصقات على نطاق ضيق لكنها تعسى لتوزيعها ونشرها على مستوى العالم لسهولة استخدمها وتثبيتها على أي نوع من الكمامات . مستوى







