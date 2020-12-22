بعد انتقالة لبيراميدز.. أحمد الشيخ يذبح عجلا

شارك احمد الشيخ لاعب فريق بيراميدز جمهوره بفيديو جديد له وهو يذبح عجل كبير داخل منزله بعد انضمام لبيراميدز.





وظهر احمد الشيخ وهو يقوم بذبح العجل وعلق قائلا "هذا من فضل ربي".





وأعلن نادي بيراميدز تعاقده مع صانع الألعاب أحمد الشيخ في صفقة انتقال حر ليكون آخر صفقات النادي قبل غلق باب القيد للموسم الجديد.





ووقع أحمد الشيخ على عقد انضمامه لصفوف بيراميدز لمدة ٣ سنوات مقبلة، حتى ٢٠٢٣، بحضور عمرو بسيوني مدير التعاقدات بالنادي.





وبات أحمد الشيخ هو سادس وآخر صفقات بيراميدز استعدادا لانطلاق مباريات الموسم الجديد، بعد التعاقد مع رمضان صبحي وشريف إكرامي وأحمد فتحي وأحمد سامي والفلسطيني محمود وادي.



