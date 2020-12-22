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رياضة

بعد انتقالة لبيراميدز.. أحمد الشيخ يذبح عجلا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:20 م
احمد الشيخ
احمد الشيخ
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مصطفى كرم
شارك احمد الشيخ لاعب فريق بيراميدز جمهوره بفيديو جديد له وهو يذبح عجل كبير داخل منزله بعد انضمام لبيراميدز. 

وظهر احمد الشيخ وهو يقوم بذبح العجل وعلق قائلا "هذا من فضل ربي".

وأعلن نادي بيراميدز تعاقده مع صانع الألعاب أحمد الشيخ في صفقة انتقال حر ليكون آخر صفقات النادي قبل غلق باب القيد للموسم الجديد.  

ووقع أحمد الشيخ على عقد انضمامه لصفوف بيراميدز لمدة ٣ سنوات مقبلة، حتى ٢٠٢٣، بحضور عمرو بسيوني مدير التعاقدات بالنادي.  

وبات أحمد الشيخ هو سادس وآخر صفقات بيراميدز استعدادا لانطلاق مباريات الموسم الجديد، بعد التعاقد مع رمضان صبحي وشريف إكرامي وأحمد فتحي وأحمد سامي والفلسطيني محمود وادي.  

من جانبه رحب المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز بأحمد الشيخ موضحا أنه سعيد بوجوده ضمن صفوف الفريق خاصة وأنه لاعب متميز وسيكون إضافة قوية لهجوم بيراميدز خلال السنوات المقبلة، في إطار سعي النادي وخططه للمنافسة على جميع البطولات في الموسم الجديد.
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