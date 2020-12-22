أهمها الحجز المسبق للشهر العقارى.. العدل تتخذ إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

قرر المستشار عمر مروان وزير العدل تقصير خدمات الشهر العقارى على الحجز المسبق عبر تطبيق أرغب في عمل توكيل، وذلك في عدد من الفروع، كما قرر دعم قطاعات الشهر العقارى والطب الشرعي والخبراء ماليا، لتنفيذ إجراءات كورونا.





وقالت وزارة العدل انه في سبيل تطوير الخدمات المقدمة للجمهور من الجهات التابعة لها ومنها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق سيما فيما يتعلق بخدمات التوثيق ومراعاة لظروف جائحة كورونا فقـــــد تقرر قصـــــر تقديـــــم خدمات التوثيق بفــــــروع مصر الجديدة - سوق السيارات بمدينة نصر-الرحــــــاب ( محافظة القاهرة )، 6 أكتوبر المطور- الشيخ زايد ( محافظة الجيزة )، محرم بك -سيدى جابر- الإسكندرية النموذجي بالمحكمــــة ( محافظة الإسكندرية ) علـــــى نظام الحجــــز المسبق مــــــــن خلال تطبيق " أرغب في عمل توكيل " المتوافر على هواتف الأندرويد حيث متاح الحجز في ذات اليوم، وذلك اعتبارا من 1 يناير القادم، وذلك للحد من الزحام والتكدس في توقيتات واحدة والذي تشهده أحيانًا تلك الفروع وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مما يخفف الضغط على باقي الفروع التي تعمل بالنظام المعتاد.





وأهابت وزارة العدل بالمواطنين استخدام خدمات التوثيق التي تقدمها من خلال بوابة مصر الرقمية على الموقع digital.gov.eg توفيرًا للوقت والجهد والحد من التزاحم بالفروع، حيث متاح 13 خدمة الكترونية يختار المواطن من بينها وهي توكيلات : 1- عام قضايا 2- رسمي عام،

3- رسمي شامل ( عام – بنوك ) ،4-في الأمور الزوجية ، 5- إدارة مركبة، 6- بيع مركبة، 7- توثيق عقد بيع مركبة، " وإقرارات " 8- بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية، 9- بالشطب ، 10- إقرار رسمي، 11- بتصحيح محرر موثق والتي يتولى صاحب الشأن ملء بيانات أطرافها وسداد المقابل المستحق عنها عبر الموقع من خلال إحدى وسائل الدفع الإلكترونية واختيار الوقت والفرع المراد استلام محرره منه.

12- وكذا خدمة اكتب محررك ومن خلالها يحرر المواطن عبارات محررة حيث يمنح رقم كودي يُمكنه من إتمام معاملته من أي فرع توثيق مميكن وفي الوقت الذي يحدده .





13- إضافة إلى خدمة الاستعلام عن سريان توكيل مميكن من عدمه .



