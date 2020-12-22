ترامب ينقلب على موظفيه.. بنس وبومبيو وميدوز وماكونويل على رأس قائمة المغضوب عليهم.. الرئيس الأمريكي محبط ويجري محادثات مكثفة مع أصحاب نظرية المؤامرة

- موظفو البيت الأبيض قلقون بشأن محادثات ترامب المكثفة مع أصحاب نظرية المؤامرة

- ترامب يجري مناقشات مع فلين حول كيفية إلغاء نتيجة الانتخابات

- ترامب: بولتون أحد أغبى الأشخاص في واشنطن









هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبار مسؤولي البيت الأبيض لفشلهم في دعم مساعيه لإلغاء نتائج الانتخابات لـ "ينقلب بمرارة على كل شخص من حوله تقريبًا"، بما في ذلك نائب الرئيس مايك بنس ومستشار البيت الأبيض بات سيبولوني، وفقا لما قاله الموظفون لـ أكسيوس.





تشير المصادر إلى أن موظفين ومنهم سيبولوني يخشون بشكل خاص أن يُطردهم ترامب قريبًا بسبب عدم إظهار الولاء الكافي.





أما فيما يتعلق بـ بنس، ورد أن الرئيس يتزايد إحباطه من موظفيه المخلصين في السابق لعدم إظهارهم الدعم الكافي لمزاعم تزوير الانتخابات.





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ويدعي المطلعون أنه إذا تحرك بنس، كرئيس لمجلس الشيوخ، للمصادقة على نتائج الانتخابات خلال جلسة مشتركة للكونجرس في 6 يناير، فإن هذا سيعني "خيانة نهائية" لترامب.





قائمة الأهداف البارزة الأخرى التي لا تحظى حاليًا لصالح الرئيس تشمل وزير الخارجية بومبيو، ورئيس موظفي البيت الابيض مارك ميدوز، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الذي كان من أوائل الجمهوريين الذين هنأوا جو بايدن على انتخابه.





ووفقًا لمصادر البيت الأبيض، يحاول كبار المسؤولين حاليًا بذل قصارى جهدهم للابتعاد عن الجناح الغربي قدر الإمكان.





ولكن التقرير يدعي أن جائزة "أسوأ وظيفة في واشنطن" يجب أن تُمنح لجيفري روزين، الذي سيصبح قريبًا القائم بأعمال المدعي العام للولايات المتحدة بعد أن أخلى ويليام بار المنصب في 23 ديسمبر.





وذكرت أكسيوس في وقت سابق أن موظفي البيت الأبيض أصبحوا قلقين بشكل متزايد بشأن المحادثات المكثفة لدونالد ترامب مع "المجرمين أو أصحاب نظرية المؤامرة" أثناء مناقشة طرق لإلغاء نتائج الانتخابات.





ويؤكد ترامب أنه فاز في انتخابات نوفمبر، مشيرًا إلى تزوير الانتخابات والتلاعب في الاقتراع والمؤامرات المزعومة وراء استخدام أنظمة التصويت دومينيون. رفعت حملته عدة دعاوى قضائية للاعتراض على نتائج الانتخابات التي وضعت بايدن على أنه الفائز في بعض الولايات الكبرى التي كانت ساحة معركة.





وقدم المدعي العام في تكساس، بدعم من 17 ولاية، أيضًا تحديًا قانونيًا كبيرًا لقلب انتصار بايدن في أربع مناطق رئيسية: جورجيا وبنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن، لكن المحكمة العليا رفضت العرض.





وفي 14 ديسمبر، أضفت الهيئة الانتخابية الطابع الرسمي على فوز جو بايدن بـ 302 صوت انتخابي مقابل 232 حصل عليها ترامب، ومع ذلك، لم يتسرع الرئيس في تهنئة منافسه في الانتخابات.









وذكرت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية في وقت سابق أن ترامب دعا مستشاره للأمن القومي السابق ، مايكل فلين ، لإجراء مناقشات حول كيفية إلغاء نتيجة الانتخابات ، بعد أن فكر المسؤول السابق خلال مقابلة مع "نيوز ماكس" في خيار استخدام الأحكام العرفية و الجيش الأمريكي كوسيلة لفرض انتخابات جديدة.





وانتقد ترامب أحد مستشاريه السابقين للأمن القومي، جون بولتون، الذي وصف مؤخرًا المزاعم بأنها "مروعة" بأن ترامب كان يفكر في استخدام الأحكام العرفية والجيش الأمريكي لـ "إعادة" الانتخابات.





وقال بولتون إنه ليس لديه شك في أن ترامب شارك في هذه المناقشات ، واصفا إياها بـ "يوم آخر في المكتب البيضاوي".





وصرح ترامب أن بولتون كان "أحد أغبى الأشخاص في واشنطن''

وأشار الرئيس إلى مزاعم بولتون بأن البيت الأبيض يخطط للذهاب مع "الحل الليبي" في المفاوضات مع كوريا الشمالية، وهو الأمر الذي ادعى ترامب أنه مسؤول عن إفشال المحادثات المحتملة مع بيونج يانج.





في حين أن مصدر أكسيوس لم يحددهم ، فإن وصف أحدهم يتناسب مع الرواية التي قدمها مستشار الأمن القومي السابق لترامب، مايكل فلين ، الذي اقترح مؤخرًا في مقابلة مع نيوزماكس أن الرئيس الأمريكي يجب أن يفرض الأحكام العرفية في ست ولايات متأرجحة.





واستخدام القوات لتنظيم الانتخابات، معلنا أن الأحكام العرفية قد تم إدخالها عدة مرات عبر تاريخ الولايات المتحدة وطبيعي ما تجنب فلين ذكره هو أن القوة لم تستخدم قط في الولايات المتحدة لإلغاء الانتخابات.





ويشير تقرير آخر ، نشرته صحيفة نيويورك تايمز ، إلى دعوة فلين والمحامية المؤيدة لترامب سيدني باول لإجراء مناقشات حول كيفية تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر.





تعرض باول لانتقادات متكررة بسبب الترويج لمزاعم تزوير الناخبين واستشهاده بالكتاب المقدس المسيحي لتبرير نظريات المؤامرة الحدودية المزعومة.





كما هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستشاره السابق للأمن القومي "جون بولتون"؛ بعد ساعات من انتقاده اقتراح الجنرال "مايكل فلين"، بفرض الأحكام العرفية في الولايات المتأرجحة؛ من أجل إعادة الانتخابات الرئاسية.





وكتب "ترامب"، عبر "تويتر" في وقت مبكر من صباح اليوم، الأحد، "ما الذي سيعرفه بولتون، أحد أغبى الأشخاص في واشنطن؟".





وأضاف مستنكرا "ألم يكن هو الشخص الذي قال بغباء على شاشة التلفزيون، الحل الليبي، عندما وصف ما ستفعله الولايات المتحدة لكوريا الشمالية؟".









وتابع "لدي الكثير من قصص بولتون الغبية الأخرى".





ويشير ترامب بعبارة "الحل الليبي" إلى اقتراح بأن تتبع كوريا الشمالية "النموذج الليبي" بالتخلي عن أسلحتها النووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.





لكن كوريا الشمالية رفضت هذا الاقتراح بغضب منذ أن أطاح المتمردون المدعومون من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بالعقيد الليبي العقيد معمر القذافي حتى بعد أن سحب ترسانته النووية من الخدمة.

كان بولتون مستشارًا للأمن القومي لترامب في الوقت الذي كان الرئيس يتابع الدبلوماسية مع كوريا الشمالية وحاكمها كيم يونج أون.





وكانت تغريدة ترامب التي هاجمت بولتون رد فعل على مقابلة أجراها المساعد السابق لشبكة سي إن إن في وقت سابق من مساء يوم السبت انتقد فيها فكرة فرض الأحكام العرفية ووصفها بأنها "مروعة".

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز وأكسيوس، التقى ترامب في المكتب البيضاوي يوم الجمعة مع اللفتنانت جنرال متقاعد في الجيش مايكل فلين، الذي عفا عنه الرئيس.

وخلال الاجتماع، ناقش الرجلان فكرة فلين لاستخدام الجيش لفرض الأحكام العرفية وإعادة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتأرجحة الرئيسية التي خسرها ترامب.

وفي وقت سابق من مساء السبت، بدا أن ترامب أنكر الخبر، وغرد: "الأحكام العرفية = أخبار مزيفة، فقط المزيد من التقارير السيئة عن علم!"





وقبل أيام، ظهر فلين على شبكة نيوزماكس وحث ترامب على "اتخاذ القدرات العسكرية\، ويمكنه وضعها في تلك الولايات المتأرجحة، وإعادة إجراء انتخابات في كل من تلك الولايات".

وقال فلين: "هؤلاء الناس يتحدثون عن الأحكام العرفية وكأنها شيء لم نفعله من قبل".

وأضاف فلين: "تم وضع الأحكام العرفية 64 مرة ، لذا، أنا لا أدعو إلى ذلك، لدينا عملية دستورية ... يجب اتباعها".

وعندما سئل عن تعليقات فلين وحقيقة أن ترامب ناقشها في المكتب البيضاوي، قال بولتون لشبكة CNN: "على الأقل عدد قليل من مستشاري الأمن القومي قرأوا الدستور".





ويعد الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بتنظيم احتجاج "جامح" في واشنطن العاصمة في الأسبوع الأول من العام الجديد حيث يستمر في إنكار خسارته في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.





ومن المقرر أن يحشد التجمع يوم 6 يناير - وهو نفس اليوم المقرر أن يجتمع فيه الكونجرس لقبول نتائج الانتخابات الرئاسية.





وكتب ترامب على حسابه عبر موقع التغريدات القصيرة، تويتر زاعما "من المستحيل إحصائيًا أن نخسر انتخابات 2020"، مضيفا "احتجاج كبير في العاصمة يوم 6 يناير، كن هناك، ستكون جامحة!".





كما ارتبطت التغريدة أيضًا بتقرير لـ بيتر نافارو يدعي بدون دليل أن مقدار التزوير في الانتخابات كان كافيًا لتأرجح الانتخابات.

وعلى الرغم من أن ناخبي الرئاسة أدلوا بأصواتهم الأسبوع الماضي في المجمع الانتخابي، استمرت حملة ترامب في الإصرار على أن النتائج غير شرعية وقد اعترضت عليها من خلال إطلاق العديد من الطعون القانونية مع فشل جميعهم تقريبًا.

ورفعت حملة ترامب ما يقرب من 50 دعوى قضائية في الأسابيع الستة الماضية في محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات.





وفي كل مرة، تم رفض الدعاوى من قبل قضاة الولاية والقضاة الفيدراليين.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، رفضت المحكمة العليا دعوى قضائية رئيسية من تكساس حاولت إبطال ملايين الأصوات في الولايات المتأرجحة الرئيسية التي صوتت لصالح بايدن.

وصرح الفريق القانوني للرئيس الأمريكي أنه سيواصل الطعن في نتائج الانتخابات، لكن الخبراء يقولون إنه من المحتمل جدًا ألا ينجح أي منهم، وفقًا لـ فوكس نيوز.

وانتقد ترامب أولئك في حزبه الذين قبلوا فوز بايدن، فيما يخطط بعض حلفائه للدعوة إلى مناقشة في مجلس النواب عند استلام نتائج الانتخابات الشهر المقبل قبل جلسة مشتركة للكونجرس.









يوم الثلاثاء، اعترف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بايدن كرئيس منتخب في خطاب أمام مجلس الشيوخ.

وبحسب ما ورد طلب في وقت لاحق من زملائه عدم الاعتراض عند تقديم أصوات الهيئة الانتخابية في الغرفة.

وقد يضع الطلب أي أمل في إرجاء الرئيس في اللحظة الأخيرة.

وأغضبت تصرفات مكونيل ترامب الذي دعاه والجمهوريين الآخرين إلى "التشدد" ويضع الطلب أي أمل في إرجاء الرئيس في اللحظة الأخيرة.

واستطرد "يجب أن يصبح أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أكثر صرامة، وإلا فلن يكون لديك حزب جمهوري بعد الآن، ولقد فزنا في الانتخابات الرئاسية كثيرًا، قاتل من أجله، لا تدعهم يأخذونها بعيدا!" وفقا لما كتبه ترامب على تويتر.

وخسر الرئيس ترامب الانتخابات بأكثر من 7 ملايين صوت ، مع فوز جو بايدن بـ 306 أصوات أعضاء هيئة انتخابية مقابل 232 دونالد ترامب.

كما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي زعمت أنه يفكر في استخدام الأحكام العرفية لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر ، واصفا الادعاءات بأنها "أخبار كاذبة".