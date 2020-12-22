ختام دورة مفاهيم التخطيط على مستوى المحافظات والمديريات والأحياء بمحافظة السويس

اختتمت الدورة التدريبية التي عقدت بمركز السويس التابع لمحافظة السويس عن مفاهيم التخطيط علي مستوي المحافظات والاحياء والمديريات.

وذلك تحت رعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ، والتي استمرت لمدة ثلاث أيام ، وحاضر فيها مدربين متخصصين من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، بحضور مديري التخطيط والمتابعة بديوان عام محافظة السويس والمديريات والاحياء بهدف رفع قدرات المتدربين على تخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات بما يحقق الأهداف التنموية المستهدفة.



كما تناولت المحاضرات كيفية رفع كفاءة العاملين بادارات التخطيط والمتابعة على مستوى المحافظة ومديريات الخدمات والاحياء فيما يتعلق بتقديم المفاهيم التخطيطية العامة والتي تكمن في أن يكون لديهم القدرة على رسم وإعداد الخطة بما يتماشى مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 وبرنامج عمل الحكومة والقدرة على الربط بين الجانب المالي والأثر التنموي لمشروعات الخطة الاستثمارية.



وتهدف الدورة التدريبية الي أن ان يكون المتدرب قادر على مناقشة المفاهيم الخاصة بالتنمية والتخطيط وأهمية التخطيط الكفء في تحقيق التنمية، وتحديد مستويات ومراحل وأنواع الخطط والعلاقة بينهم .



وفي نهاية الدورة التي بدأت يوم الأحد 20 ديسمبر واستمرت حتي يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 تم توزيع شهادات اجتياز المتدربين للدورة التدريبية .



ضم فريق العمل من المدربين كلا من محمد فاروق ومعتز فتحي ومارينا هاني بقطاعي التخطيط الاقليمي والتنمية البشرية بوازارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .

