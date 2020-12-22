حملات مكبرة لرفع الإشغالات بحى السويس والأربعين

شنت رئاسة حى الأربعين بالسويس، برئاسة المهندس ممدوح على أنور رئيس الحى ، اليوم الثلاثاء، حملة لرفع الإشغالات والتعديات على أراضى الدولة بعدد من المناطق والشوارع داخل نطاق الحى.





قامت الحملة برفع الإشغالات من شارع محمد رضوان والعشش والأسوار الخاصة بمنطقة الكويت و مساكن شل و حول الملعب المفتوح وفتح جميع الشوارع المحيطة بالملعب وإنارة المنطقة.





وفى نفس السياق ، شن حى السويس حملة لرفع إزالة الإشغالات بمناطق مختلفة وغلق وتشميع محلات لمخالفة الاشتراطات البيئية و غلق وتشميع محلات وبدروم للقيام بإدارة نشاط بدون ترخيص.





ومن جانبه قال اللواء عبد المجيد صقر ، محافظ السويس ، ان هناك حملات على مستوى أحياء المحافظة الخمسة من أجل رفع كافة الإشغالات والتعديات على أراضى الدولة ، لافتا ان المحافظة الفترة الماضية شنت أكبر حملة على مستوى المحافظة لازالة تلك التعديات .





وأضاف صقر ، فى تصريحات صحفية له اليوم ، ان المحافظة لن تسمح الفترة المقبلة بوجود اى اشغالات او تعديات على اراضى الدولة فى احيائها الخمسة وسيتم تحرير محاضر و احالتها للنيابة لمعاقبة المخالفين .

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