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محافظات

حملات مكبرة لرفع الإشغالات بحى السويس والأربعين

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:30 م
صدى البلد
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حسن غنيمة

شنت رئاسة حى الأربعين بالسويس، برئاسة المهندس ممدوح على أنور رئيس الحى ، اليوم الثلاثاء، حملة لرفع الإشغالات والتعديات على أراضى الدولة بعدد من المناطق والشوارع داخل نطاق الحى.


قامت الحملة برفع الإشغالات من شارع محمد رضوان والعشش والأسوار الخاصة بمنطقة الكويت و مساكن شل و حول الملعب المفتوح وفتح جميع الشوارع المحيطة بالملعب وإنارة المنطقة.


وفى نفس السياق ، شن حى السويس حملة لرفع إزالة الإشغالات بمناطق مختلفة وغلق وتشميع محلات لمخالفة الاشتراطات البيئية و غلق وتشميع محلات وبدروم للقيام بإدارة نشاط بدون ترخيص.


ومن جانبه قال اللواء عبد المجيد صقر ، محافظ السويس ، ان هناك حملات على مستوى أحياء المحافظة الخمسة من أجل رفع كافة الإشغالات والتعديات على أراضى الدولة ، لافتا ان المحافظة الفترة الماضية شنت أكبر حملة على مستوى المحافظة لازالة تلك التعديات .


وأضاف صقر ، فى تصريحات صحفية له اليوم ، ان المحافظة لن تسمح الفترة المقبلة بوجود اى اشغالات او تعديات على اراضى الدولة فى احيائها الخمسة  وسيتم تحرير محاضر  و احالتها للنيابة لمعاقبة المخالفين .

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