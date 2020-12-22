بعد فحصهم.. وصول 3 زرافات إلى حديقة الحيوان

أكد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية بحديقة الحيوان بالجيزة وصول 3 زرافات جديدة مطار القاهرة من جنوب إفريقيا، ومازالت في الانتظار حتى الآن، مؤكدا أنه بعد إنهاء الإجراءات سوف يتم نقلها إلى حديقة الحيوان بالجيزة.

وصلت 3 زرافات إلى حديقة الحيوان ، والتى استعدت منذ الصباح الباكر لاستقبالهم مع تزيين بيت الزرافة وتجديده ، كما تم تجهيز أوناش من أجل رفع صندوق الزرافات ودخولهم إلى الحديقة .





وأضاف رجائي خلال حوار خاص لـ صدى البلد أن الزرافات الثلاث وصلت المطار الساعة التاسعة صباحًا ومازالت هناك ولم تخرج، لأن الحجر البيطري ومعهد صحة الحيوان يقومان باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.





الدكتور عبد الحكيم محمود إ نه في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، قامت الهيئة بسرعة إنهاء إجراءات شراء وقالنه في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، قامت الهيئة بسرعة إنهاء إجراءات شراء الزرفات من جنوب أفريقيا بنظام المبادلة بحيوانات أخرى من حديقة الحيوان.









وأضاف "عبد الحكيم"، في تصريحات له اليوم، الثلاثاء، إن الزرفات الجديدة تقدر قيمتها بحوالي 2 مليون دولار أمريكى.