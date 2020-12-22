بالأسماء .. الأوقاف: افتتاح 60 مسجدا في 16 محافظة الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (60) مسجدًا الجمعة القادمة في (16) محافظة ، في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله مبنى ومعنى.
وأضافت الوزارة في بيان أن إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (656) مسجدًا حتى تاريخه ، والمساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة القادمة هي على النحو التالي:
(1)
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|1.
|الكبير اصف – سيدي سالم شرق
وزارة الأوقاف
2.
|التوحيد – كفر قتة – بيلا
|وزارة الأوقاف
|3.
|عزبة ميزار – شنو – كفر الشيخ
وزارة الأوقاف
4.
|العقايبة – قرية أبو راية – مركز الرياض غرب
وزارة الأوقاف
(2)
مديرية أوقاف سوهاج
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|5.
|خالد بن الوليد – الوقات – طما
وزارة الأوقاف
6.
|العزيز الرحمن – القبيصات – طهطا
|وزارة الأوقاف
|7.
|آل عمران الدناقلة – المنشأة
وزارة الأوقاف
8.
|آل هوى الشيخ مرزوق – البلينا
|وزارة الأوقاف
|9.
|آل جاسر الشيخ زين الدين- طهطا
وزارة الأوقاف
10.
|القبيصي قرية باجا – سوهاج
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|11.
|النيل أولاد خلف – دار السلام
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
12.
|التوحيد مدينة ناصر – سوهاج
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|13.
|الفاروق شطورة – طهطا
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
14.
|الرحمن نجع الشيخ جمعة الأخضر- المراغة
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|15.
|الحرمين – الجبيرات – طهطا
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
16.
|البياع – عرب بخواج- طهطا
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
(3)
مديرية أوقاف أسيوط
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|17.
|مسجد الدعبيس – قرية شو القنطرة – أبنوب
وزارة الأوقاف
18.
|مسجد الرحمن – قرية بنى محمد الشهابية – أبنوب
|وزارة الأوقاف
|19.
|مسجد الحسن – الانصار – القوصية غرب
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
20.
|مسجد الساعة – بمدينة اسيوط الجديده – الفتح قبلي
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|21.
|مسجد عباد الرحمن – قرية موشا مركز اسيوط – المركز قبلي
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
(4)
مديرية أوقاف مطروح
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|22.
|أولاد دغيم – سيدي عبد الرحمن – إدارة العلمين
وزارة الأوقاف
23.
|نور الإسلام المثلث – الحمام – إدارة الحمام
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
(5)
مديرية أوقاف الدقهلية
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|24.
|الإيمان بديمشلت – مركز دكرنس
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
25.
|الحاج سعيد عزبة الحاج سعيد – مركز تمي الأمديد
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|26.
|النور – العزب – دماص – مركز ميت غمر
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
(6)
مديرية أوقاف الغربية
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|27.
|السلام – قرية المعتمدية – مركز المحلة الكبرى
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
28.
|ال فتوح – كفر الجنينة – مركز المحلة الكبرى
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|29.
|عزبة الشرقاوي – عزبة الشرقاوي – إبيار – كفر الزيات
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
30.
|الصفا – صرد – مركز قطور
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|31.
|عزبة صالح فريد – عزبة صالح فريد – يوريج – قطور
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
32.
|عزبة الثمانين – عزبة الثمانين – الشين – مركز قطور
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|33.
|عزبة حوض الكتان – عزبة حوض الكتان – الشين – مركز الكتان
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
(7)
مديرية أوقاف أسوان
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|34.
|الزبير بن العوام- قرية دار الهنا –إدفو قبلي
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
35.
|الصحابة – نجع عواض – دراو
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
(8)
مديرية أوقاف البحيرة
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|36.
|مسجد عزبة صبري تبع زمران النخل – الدلنجات
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
(9)
مديرية أوقاف الجيزة
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
37.
|الكبير – الشنباب – البدرشين
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|38.
|الرحمن الرحيم – حي الأندلس – جنوب الأحياء – 6 أكتوبر
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
(10)
مديرية أوقاف جنوب سيناء
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|39.
|حمزة سيد الشهداء – أرض الجمعية – طور سيناء
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
(11)
مديرية أوقاف قنا
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|40.
|أحمد مصطفي – تيجة – أبو تشت
وزارة الأوقاف
41.
|أبو بكر الصديق- نجع غلاب – مركز قوص
|وزارة الأوقاف
|42.
|آل طلحة – النجمة والحمران
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
43.
|آل خفاجا – القارة – الكرنك
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|44.
|أل خطاب – النجمة والحمران – أبو تشت
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
(12)
مديرية أوقاف دمياط
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|45.
|الرحمن – الرطمة – دمياط
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
46.
|الرحمن – النجارين – كفر البطيخ
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
(13)
مديرية أوقاف بني سويف
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|47.
|الإسراء والمعراج – أدراسيا – مركز إهناسيا
وزارة الأوقاف
48.
|العربض – قرية شاويش – مركز إهناسيا
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|49.
|الرحمن – طنسا الملق ناصر
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
50.
|البحري – بني منين الفشن
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
(14)
مديرية أوقاف البحر الأحمر
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|51.
|جبل علبة – أبو رماد – حلايب
وزارة الأوقاف
(15)
مديرية أوقاف السويس
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|52.
|الأمامين – السيد هاشم – الجناين
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
(16)
مديرية أوقاف الإسماعيلية
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|53.
|عباد الرحمن – القنطرة شرق
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
54.
|التوبة – فايد
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|55.
|كفر الشيخ عطية – التل الكبير
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
56.
|الفاروق عمر – التل الكبير
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|57.
|الكواملة- القنطرة غرب
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
58.
|أبو العنين – القنطرة غرب
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|59.
|الخلايفة – القنطرة غرب
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
60.
|ذالنور – القنطرة غرب
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف