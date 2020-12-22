بالأسماء .. الأوقاف: افتتاح 60 مسجدا في 16 محافظة الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (60) مسجدًا الجمعة القادمة في (16) محافظة ، في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله مبنى ومعنى.

وأضافت الوزارة في بيان أن إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (656) مسجدًا حتى تاريخه ، والمساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة القادمة هي على النحو التالي:

(1)

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه التنفيذ 1. الكبير اصف – سيدي سالم شرق وزارة الأوقاف 2. التوحيد – كفر قتة – بيلا وزارة الأوقاف 3. عزبة ميزار – شنو – كفر الشيخ وزارة الأوقاف 4. العقايبة – قرية أبو راية – مركز الرياض غرب وزارة الأوقاف

(2)

مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه التنفيذ 5. خالد بن الوليد – الوقات – طما وزارة الأوقاف 6. العزيز الرحمن – القبيصات – طهطا وزارة الأوقاف 7. آل عمران الدناقلة – المنشأة وزارة الأوقاف 8. آل هوى الشيخ مرزوق – البلينا وزارة الأوقاف 9. آل جاسر الشيخ زين الدين- طهطا وزارة الأوقاف 10. القبيصي قرية باجا – سوهاج جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 11. النيل أولاد خلف – دار السلام جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 12. التوحيد مدينة ناصر – سوهاج جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 13. الفاروق شطورة – طهطا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 14. الرحمن نجع الشيخ جمعة الأخضر- المراغة جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 15. الحرمين – الجبيرات – طهطا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 16. البياع – عرب بخواج- طهطا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(3)

مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه التنفيذ 17. مسجد الدعبيس – قرية شو القنطرة – أبنوب وزارة الأوقاف 18. مسجد الرحمن – قرية بنى محمد الشهابية – أبنوب وزارة الأوقاف 19. مسجد الحسن – الانصار – القوصية غرب جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 20. مسجد الساعة – بمدينة اسيوط الجديده – الفتح قبلي جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 21. مسجد عباد الرحمن – قرية موشا مركز اسيوط – المركز قبلي جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(4)

مديرية أوقاف مطروح

م المسجد وعنوانه التنفيذ 22. أولاد دغيم – سيدي عبد الرحمن – إدارة العلمين وزارة الأوقاف 23. نور الإسلام المثلث – الحمام – إدارة الحمام جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(5)

مديرية أوقاف الدقهلية

م المسجد وعنوانه التنفيذ 24. الإيمان بديمشلت – مركز دكرنس جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 25. الحاج سعيد عزبة الحاج سعيد – مركز تمي الأمديد جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 26. النور – العزب – دماص – مركز ميت غمر جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(6)

مديرية أوقاف الغربية

م المسجد وعنوانه التنفيذ 27. السلام – قرية المعتمدية – مركز المحلة الكبرى جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 28. ال فتوح – كفر الجنينة – مركز المحلة الكبرى جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 29. عزبة الشرقاوي – عزبة الشرقاوي – إبيار – كفر الزيات جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 30. الصفا – صرد – مركز قطور جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 31. عزبة صالح فريد – عزبة صالح فريد – يوريج – قطور جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 32. عزبة الثمانين – عزبة الثمانين – الشين – مركز قطور جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 33. عزبة حوض الكتان – عزبة حوض الكتان – الشين – مركز الكتان جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(7)

مديرية أوقاف أسوان

م المسجد وعنوانه التنفيذ 34. الزبير بن العوام- قرية دار الهنا –إدفو قبلي جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 35. الصحابة – نجع عواض – دراو جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(8)

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه التنفيذ 36. مسجد عزبة صبري تبع زمران النخل – الدلنجات جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(9)

مديرية أوقاف الجيزة

م المسجد وعنوانه التنفيذ 37. الكبير – الشنباب – البدرشين جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 38. الرحمن الرحيم – حي الأندلس – جنوب الأحياء – 6 أكتوبر جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(10)

مديرية أوقاف جنوب سيناء

م المسجد وعنوانه التنفيذ 39. حمزة سيد الشهداء – أرض الجمعية – طور سيناء جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(11)

مديرية أوقاف قنا

م المسجد وعنوانه التنفيذ 40. أحمد مصطفي – تيجة – أبو تشت وزارة الأوقاف 41. أبو بكر الصديق- نجع غلاب – مركز قوص وزارة الأوقاف 42. آل طلحة – النجمة والحمران جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 43. آل خفاجا – القارة – الكرنك جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 44. أل خطاب – النجمة والحمران – أبو تشت جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(12)

مديرية أوقاف دمياط

م المسجد وعنوانه التنفيذ 45. الرحمن – الرطمة – دمياط جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 46. الرحمن – النجارين – كفر البطيخ جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(13)

مديرية أوقاف بني سويف

م المسجد وعنوانه التنفيذ 47. الإسراء والمعراج – أدراسيا – مركز إهناسيا وزارة الأوقاف 48. العربض – قرية شاويش – مركز إهناسيا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 49. الرحمن – طنسا الملق ناصر جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 50. البحري – بني منين الفشن جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(14)

مديرية أوقاف البحر الأحمر

م المسجد وعنوانه التنفيذ 51. جبل علبة – أبو رماد – حلايب وزارة الأوقاف

(15)

مديرية أوقاف السويس

م المسجد وعنوانه التنفيذ 52. الأمامين – السيد هاشم – الجناين جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(16)

مديرية أوقاف الإسماعيلية