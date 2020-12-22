قطاع المعاهد الأزهرية يقرر تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

صرح الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، أنه في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وحرص فضيلته على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي، تقرر تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، لسنوات النقل الابتدائية والإعدادية، إذ أنه كان من المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 23 يناير 2021 لجميع صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية؛ لتعقد يوم السبت الموافق 2 يناير امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية (الصفين الرابع والخامس)، فيما تعقد يوم الأربعاء الموافق 6 يناير امتحانات صفوف النقل الإعدادية.

كما صرح وكيل قطاع المعاهد بعقد امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية يوم الاثنين الموافق 14 يناير، وامتحانات النقل الثانوي يوم الأربعاء الموافق 23 يناير؛ الأمر الذي أتاح لكافة المعاهد الأزهرية الفرصة لتقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحيث لا تزيد عن (12) طالبًا؛ وذلك مراعاة لتطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية داخل المعاهد؛ حفاظًا على أبنائنا الطلاب في ظل جائحة كورونا.

وأضاف وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، أن هذا الأمر استدعى مراعاة تعديل الخطة الزمنية للمناهج بما يتناسب مع تقديم موعد الامتحانات، علما بأنه ما تم تعديله في الخطة وحذفه من المقررات هو منهج أسبوع واحد فقط من شهر يناير؛ حيث كانت الخطة الدراسية في هذا الشهر مخصصة معظمها للشرح والمراجعة.