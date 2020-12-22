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ديني

قطاع المعاهد الأزهرية يقرر تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:18 م
المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية
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محمد شحتة
صرح الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، أنه في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وحرص فضيلته على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي، تقرر تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، لسنوات النقل الابتدائية والإعدادية، إذ أنه كان من المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 23 يناير 2021 لجميع صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية؛ لتعقد يوم السبت الموافق 2 يناير امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية (الصفين الرابع والخامس)، فيما تعقد يوم الأربعاء الموافق 6 يناير امتحانات صفوف النقل الإعدادية.
 
كما صرح وكيل قطاع المعاهد بعقد امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية يوم الاثنين الموافق 14 يناير، وامتحانات النقل الثانوي يوم الأربعاء الموافق 23 يناير؛ الأمر الذي أتاح لكافة المعاهد الأزهرية الفرصة لتقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحيث لا تزيد عن (12) طالبًا؛ وذلك مراعاة لتطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية داخل المعاهد؛ حفاظًا على أبنائنا الطلاب في ظل جائحة كورونا.
 
وأضاف وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، أن هذا الأمر استدعى مراعاة تعديل الخطة الزمنية للمناهج بما يتناسب مع تقديم موعد الامتحانات، علما بأنه ما تم تعديله في الخطة وحذفه من المقررات هو منهج أسبوع واحد فقط من شهر يناير؛ حيث كانت الخطة الدراسية في هذا الشهر مخصصة معظمها للشرح والمراجعة.
 
وفيما يتعلق برفع الغياب من المعاهد الأزهرية أسوة بالتربية والتعليم، أكد الشيخ أيمن عبد الهادي، أن المعاهد الأزهرية ستظل مفتوحة بكامل قوتها من المعلمين، والدراسة قائمة ومستمرة لمن يحضر من أبنائنا الطلاب، أما من يتخلف عن الحضور فالدراسة قائمة بالنسبة له عبر الوسائل الإلكترونية والقنوات التليفزيونية، على أن يرفع الغياب للطلاب بدءً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ ديسمبر مراعاة لمصلحة الطلاب وحرص بعض أولياء الأمور على صحة أبنائهم وبناتهم.
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