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أخبار البلد

مصر للطيران: لم نطلب من السودان تشغيل خط مباشر من الخرطوم إلى لندن

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:29 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
نفت مصر للطيران، تقدمها إلي السلطات السودانية بطلب تشغيل خط مباشر بين لندن والخرطوم مع إلزام المسافرين بالحجر الصحي في الخرطوم، وذلك ردا على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. 


وأكدت مصر للطيران، أنها لم تتقدم بمثل هذا الطلب لسلطات دولة السودان الشقيقة، حسبما تم تداوله علي السوشيال ميديا،  بشأن رفض السلطات السودانية طلبا لمصر للطيران لتشغيل خط مباشر بين لندن والخرطوم مع إلزام المسافرين بالحجر الصحي في الخرطوم.


وناشدت مصر للطيران، عملاءها ووسائل الإعلام ضرورة مراجعة الأخبار الرسمية الصادرة عن مصر للطيران من خلال موقعها الإلكتروني egyptair.com أو من خلال صفحاتها الرسمية على قنوات التواصل الاجتماعي.
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