قصة أخ سكران يقتل شقيقتيه بعشر رصاصات في حادث مؤلم بالعراق

أنهى شاب مخمور حياة شقيقتيه الشابتين، بعشر رصاصات في جريمة وصفت بالمفجعة في أوساط العائلات العراقية، حيث يكتنف القصة العديد من الكواليس المرعبة التي رواها أفراد الشرطة ببلاد الرافدين.

بدأت القصة حين تملك الشيطان عقل شاب يدعى "رافد" أفقد الخمر عقله، ليخرج مسدسه ويصوبه نحو شقيقتيه حوراء وزهراء، ويطلق عليهم النار وهو في غير وعيه ليسقطهم قتلة في الحال وسط صريخ وعاويل العائلة المنكوبة في مدينة بغداد.

وبحسب ما نشرته قناة سكاي نيوز، كشفت وزارة الداخلية العراقية تفاصيل الحادث المأساوي في بيان اذاعه اللواء سعد معن مدير الإعلام بالوزارة ، قائلا إن حادث القتل البشع وقع في حق الفتاتين زهراء وحوراء والمتهم فيه شقيقهما المغيب " رافد" والذي اقدم على جريمته بدون وعي.

وروى اللواء سعد معن أن الشقيقتين تلقوا 10 رصاصات من فوهة مسدس أخيهم حين كان تحت تأثير الكحول ، في مشهد درامي ومؤلم.

وبعد أن قتل الشاب المخمور شقيقتيه فر هارب، لكن جهود وزارة الداخلية العراقية المثمرة وخاصة فريق مكافحة إجرام كربلاء ساعدت في مثول المجرم الهارب أمام العدالة بعد أيام من قتل شقيقته في مدينة الصدر ببغداد.

وفور ضبط المتهم اعترف بعد مواجهته بالأدلة الدامغة على جريمته النكراء ليحتل للقضاء ليعاقب على جريمته تجاه شقيقته المسكينتين

كان تم تداول قصة الفتاتين عبر فضاء مواقع التواصل، حيث تصدر تيرند " حق زهراء وحوراء" موقع تويتر بالعراق.

كما تم نشر صورة الشقيقتين برفقة قصتهما، حيث طالب رواد التواصل بانزال أقصى عقوبة على مرتكب الجريمة.