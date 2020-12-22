الإصابة بكورونا والزواج الأبرز.. شائعات تطارد أنغام رغم أنفها

تصدرت الفنانة أنغام تريند مواقع التواصل الإجتماعي بعد إصابة مديرة أعمالها راندا رياض بفيروس كورونا، وهو ما جعل البعض يشك بأن أنغام هى الأخرى أصيب وترددت الكثير من الشائعات حول هذا الأمر





رد أنغام

نفت أنغام اصابتها بكورونا من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، وقالت الفنانة أنغام: "أنا لا أخرج من المنزل كثيرا"، وأكدت أن مديرة أعمالها وزوجها أصيبا بفيروس كورونا ولكنها لم تراهما أبدا بسبب ظروف فيروس كورونا والآن هما بخير وحالتهما الصحية جيدة الآن.

وأضافت أنغام أن حالتها الصحية جيدة وليس لديها اعراض أو أي شيء، وتابعت: "وإذا حدث لي أي إصابة سوف أقول لأن الإصابة ليست عيبا".





شائعة زواجها

هذه الشائعة ليست الأولى التى طاردت أنغام خلال الفترة الماضية، فقد جاءت البداية، بعد الساعات الأولى من طرح كليب أنغام الجديد الذي يحمل اسم «بحبك وبرتحلك»، إذ تفاعل عدد كبير من جمهورها ومحبيها، مع الكليب، بعد دقائق قليلة من طرحه عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

واللافت في الأمر أن أنغام، ظهرت في أحد مشاهد الكليب وهي ترتدي دبلة في يدها اليمنى، ما يثير الجدل حول استعدادها للزواج للمرة الخامسة، لاسيما، وأن كلمات أغنيتها الجديدة مفعمة بالرومانسية، فتظهر في الكليب بأنها فتاة غارقة في الحب والأشتياق إلى حبيبها.

رد أنغام

علقت الفنانة أنغام، على حالة الجدل التي سادت السوشيال ميديا، بعد طرح أحدث كليباتها الغنائية «بحبك وبرتاحلك»، وذلك بعدما تكهن عدد من النشطاء بأنها وجهت كلمات الأغنية لحب جديد في حياتها.

وردت أنغام على هذا الجدل بتصريح لبرنامج ET بالعربي، قائلة إنها تتجاهل هذه الأقاويل لأنها مستفزة جدًا لها، لتنفي بذلك استعدادها للزواج للمرة الخامسة.