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حوادث

اليوم.. محاكمة 20 متهما بالإتجار فى البشر بالأزبكية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:01 ص
محكمة
محكمة
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محمد زهير
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، تأجيل محاكمة عصابة للاتجار فى البشر بالأزبكية .

وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم "شريف .ح، وائل .م ، احمد .س، أحمد. م، هدي .ع، محمود .ع، كمال .خ، عصام .ك، ياسر .ع، حمدي .م، كريم .ص، ليلي .ا، حسن .ا، خالد .م، ياسر .ح، ايمن .ع، احمد .ع، احمد .ر ، مصطفي .ر ، جمال الدين .ن".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبرى وأمانة سر محمد فريد، وهانى شحاتة.
 
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين جميعًا انضموا إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين في أشخاص طبيعين بمختلف الصور، بأن ارتكبوا سلوك لاستقبال للمجني عليهم "محمود.م"، "حسني.م"، "محمود.ا"، "عادل.ر"، "سليمان .س"، "كريم.م"، "محمد.ج"، "محمد.ح"، وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين، بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية وهو ما ترتب عليه استئصال الكلى للمجني عليهم من الأول حتي الثالث على ما نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي. 
 
وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين من الأول حتي الرابع بصفتهم من الأطباء، أجروا عمليات نقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية وهو عضو الكلي للمجنى  عليهم. "محمود.م"، "حسني.م"،  "محمود.ا"، وكان ذلك باستئصاله منهم بعد شرائه مستغلين حاجاتهم المالية دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، وكان ذلك نتاج اتفاق مبرم مع باقي المتهمين دون اتباع القواعد والأصول الطبية المرخص لها باجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء بالمخالفة لأحكام القانون مع علمهم بعدم مشروعيتها.
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