بعد نشر صورته على فيسبوك .. ضبط عامل يتحرش بالنساء فى البحيرة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات تداول خبر على أحد المواقع الإخبارية مصحوبًا بصورة لرجل يرتدى (شال وكمامة يخفيان ملامحه) يتضمن تضرر العديد من مستخدمى موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من قيام الشخص الظاهر بالصورة بمحاولة التحرش بالفتيات حال سيرهن بشارع كورنيش النيل بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة .



