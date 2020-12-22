بعد نشر صورته على فيسبوك .. ضبط عامل يتحرش بالنساء فى البحيرة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات تداول خبر على أحد المواقع الإخبارية مصحوبًا بصورة لرجل يرتدى (شال وكمامة يخفيان ملامحه) يتضمن تضرر العديد من مستخدمى موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من قيام الشخص الظاهر بالصورة بمحاولة التحرش بالفتيات حال سيرهن بشارع كورنيش النيل بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة .
وقامت إحدى السيدات بتصويره ونشر صورته على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) لتحذير الفتيات منه ومطالبة الجهات المعنية اتخاذ اللازم حياله.
و تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من تحديد هوية الشخص المشار إليه وتبين أنه ( عامل "له معلومات جنائية")، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.