ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بعد نشر صورته على فيسبوك .. ضبط عامل يتحرش بالنساء فى البحيرة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:27 م
التحرش بفتاة
التحرش بفتاة
Advertisements
مصطفى الرماح
نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات تداول خبر على أحد المواقع الإخبارية مصحوبًا بصورة لرجل يرتدى (شال وكمامة يخفيان ملامحه) يتضمن تضرر العديد من مستخدمى موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من قيام الشخص الظاهر بالصورة بمحاولة التحرش بالفتيات حال سيرهن بشارع كورنيش النيل بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة .

وقامت إحدى السيدات بتصويره ونشر صورته على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) لتحذير الفتيات منه ومطالبة الجهات المعنية اتخاذ اللازم حياله.

و تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من تحديد هوية الشخص المشار إليه وتبين أنه ( عامل "له معلومات جنائية")، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ألقوه على الأرض وذبحو شاه بجواره.. ضبط المتهمين بالتعدى على سائق توك توك بالبحيرة

حبس السائق المتهم بمحاولة اغتصاب طفلة بالخانكة

وزيرة البيئة: واحة سيوة لديها تنوع في الزواحف والنباتات والحفريات والمياه

تروج عبر "الفيس بوك".. ضبط عقاقير طبية وأدوية تخسيس مجهولة المصدر بالقاهرة

ترشيحاتنا

أنجبت مولودا في دولة أخرى.. أم تتلقى فاتورة مستشفى بقيمة 100 ألف دولار

خطوة جديدة تقرب سيرينو من الأهلي.. والإدارة ترفض رحيل الشحات مقابل لابا كودجو

الأسرع في الانتشار.. معلومات خطيرة عن سلالة كورونا الجديدة ومدي فاعلية اللقاح ضدها

شوط أول سلبي بين بيراميدز والاتحاد الليبي فى الكونفيدرالية الأفريقية

بعد إصابته بـ كورونا.. الإليزيه يكشف تطورات الحالة الصحية لـ ماكرون

بسبب طلعت يوسف.. تأخر موعد مران الإسماعيلي

Advertisements

13 قرارا نهائيا.. وزير التعليم يعلن نظام تقييم طلاب المدارس هذا العام

شوبير يحذر جماهير الزمالك من شخص يخطط لتدمير النادي

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

وزير التعليم: لا داع لشراء كتب الثانوي من السوق السوداء.. اطبعوها من موقع الوزارة

بعد قليل.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. اعرف الأماكن

بعد وفاته بكورونا.. شاهد أهالي ورياضيون يودعون جثمان محمد فايز

الإمارات تقرر تعليق منح التأشيرة لمواطني 8 دول عربية

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول تأجيل مباراة الأهلي والزمالك بعد ارتفاع أعداد كورونا

خطوة جديدة تقرب سيرينو من الأهلي.. والإدارة ترفض رحيل الشحات مقابل لابا كودجو

ذا صن: كلوب يتمسك بـ محمد صلاح ولا نية لبيع اللاعب

غسالة الملابس.. حالة هلع تصيب عائلة بعد اكتشاف ثعبان في أغرب مكان |شاهد

رغم تفشي سلالة كورونا الجديدة.. الاتحاد الأوروبي يدعو لرفع حظر السفر إلى بريطانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل نهاية العام.. أسعار سيارات ميتسوبيشي 2020 في مصر

دراسة تكشف أعراض تظهر على متعافي كورونا

دراسة تكشف الأمراض الأكثر شيوعا للوفاة