لهذه الأسباب.. برلمانية تفسر ازدياد حالات الخلع في مصر

استنكرت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، زيادة معدلات الطلاق بالمجتمع المصري ولا سيما حالات الخلع التي بلغت أكثر من 10 آلاف حالة بالعام، مؤكدة «مشكلة الطلاق كارثة، وحلت علي الأسر، وأصبحت تهدد الأمن القومي، ولنا عدة سنوات نطالب بمكافحة تفشي هذه القضية بمختلف الطبقات الاجتماعية، فهي لن تقتصر على طبقة واحدة بعينها».





طالبت "نصير"، في تصريحات لـ «صدي البلد»، بالتنسيق الوزاري بين التضامن والتعليم بشأن تقديم الندوات والبرامج التأهيلية للشباب والفتيات المقبلين على الزواج، وذلك في إطار تقديم الرعاية التوجيهية بمشكلة من أخطر المشكلات التي تهدد ترابط الأسر المصرية مما يرسخ لديهم أسس عقيدة الزواج والتعريف الجيد بمفهوم المسئولية وكيفية اتخاذ القرارات.





وعن أسباب انتشار قضايا الخلع، قالت النائبة، إن هناك سببين أساسيين في هذا التفاقم، السبب الأول هو عدم التوافق الفكري بين الأزواج أي أن الشاب لا زال يتبع إستراتيجية العصر القديم المعروفة بـ "سي السيد" ويريد الهيمنة وإصدار الأحكام دون الرجوع إلي المناقشات الفكرية التي تسمح بالوصول إلي حلول وسطى ذلك الأمر الذي يثير غضب الزوجات بسبب تطورات العلاقات الزوجية بالعصر الحديث، والسبب الثاني هو الاستقلالية وتمكين المرأة من العمل منحها شعورًا بالثقة التي قادتها إلي التمرد علي مختلف الأوضاع غير المقبولة ويدفعها بالتقدم للانفصال.





وتابعت النائبة حديثها، قائلة "نحتاج إلى مزيد من التنوير الفكري والتسويق لمفهوم الأسرة في الحياة المعاصرة ذلك المفهوم الذي يقوم علي تبادل الرؤي وكيفية تكوين أسرة سليمة تتمتع بالتحضر والرقي بما يسهم في إتباعهم آليات حديثة في التعامل مع المشكلات والظروف الطارئة بعلاقاتهم الزوجية حتي لا يكون الحل الأول هو الطلاق".





جاء ذلك بعد أن كشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن معدلات الزواج والطلاق فى مصر، موضحا أن مؤشرات الزواج خلال عام 2019 كانت 927 ألف حالة، مقابل 870 ألف حالة زواج فى 2018، وهذا يكشف زيادة بمعدل 40 ألف حالة زواج.





وأضاف بركات، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه بالنسبة لحالات الطلاق، فإن آخر إحصائية 225 ألف حالة فى 2019 مقابل 201 ألف حالة فى 2018، متابعا "فى مصر يحدث كل ساعة 106 حالة زواج، وفى الشهر 30900 حالة، أما حالات الطلاق فتحدث حالة طلاق واحدة كل 2 دقيقة و20 ثانية، وفى الساعة 27 حالة، أما اليوم 651 حالة، وأكثر من 7000 حالة طلاق فى الشهر".





وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن هناك 24 حالة طلاق مقابل كل 100 حالة زواج يوميا تقع فى مصر، وهذا المعدل لا يقلق على الإطلاق، لأنه أقل من دول أوروبية، حيث يحدث فى فرنسا 52 حالة طلاق أو انفصال لكل 100 حالة زواج.. وهذا أكثر من النصف".





وتابع: "أعلى نسبة زواج تتم من 20 إلى أقل من 25 سنة.. ورصدنا 335 ألف عقد لحالة زواج فى هذه الفئة الصغيرة فى العمر، أما الطلاق فكانت أعلى نسبة بين الرجال والنساء من 30 إلى 35 سنة، وتقل بين أعمار 18 : 20 سنة، والأقل فى مصر فوق الـ65 سنة".





وأردف "الطلاق بسبب الخلع فى مصر نسبته كبيرة أيضا، حيث رصدنا أكبر نسبة أحكام طلاق نهائية بسبب الخلع بعدد 10500 حالة"، موضحا أن نسبة الطلاق فى الريف أقل من الحضر، ولكن الزواج عكس ذلك حيث يزيد فى الريف عن الحضر".



