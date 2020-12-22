تقنيته معروفة من 90 سنة.. طبيب بـ قصر العيني يكشف مميزات لقاح كورونا الصيني

قال الدكتور أيمن سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني، إن تشخيص المصاب بفيروس كورونا يتطلب ظهور الأعراض المتعارف عليها من ارتفاع درجات حرارة، وأعراض تنفسية، وسعال، وآلام مفاصل، ووهن عام.





وأضاف أيمن سالم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أعراض كورونا بها إرهاق عام وزيادة في معدل النوم، إضافةً إلى فقدان حاسة الشم والتذوق.





وتابع أيمن سالم "رأينا حالات كثيرة مصابة بكورونا، وكانت درجة حرارة الفرد المصاب 37 درجة أو 37.5 درجة".





وأكد أيمن سالم أن "تناول اللقاحات اختياري على مستوى العالم، وهناك حالة من عدم وضوح الرؤية حول اللقاحات".





وطالب أيمن سالم "الأطباء بأخذ اللقاح الصيني بعد المراجعة العلمية، وتقنية إنتاج لقاح الصين هي التقنية المعروفة منذ 90 عاما في إنتاج اللقاحات".





ونوه أيمن سالم بأنه "تمت إزالة فيروس الإنفلونزا ووضعه فى اللقاح ا لصيني وطريقة إنتاج اللقاح الصيني تنشط الخلايا المنتجة للأجسام المضادة لمواجهة فيروس كورونا".