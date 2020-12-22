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أخبار البلد

وزيرة البيئة توجه بالمراجعة البيئية لأحد مصانع إنتاج الحديد والصلب ببنى سويف

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:46 م
الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد - وزيرة البيئة
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حنان توفيق
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم توجيهاتها للفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بمحافظة المنيا بالتعامل الفورى وإجراء مراجعة بيئية لأحد مصانع إنتاج الحديد والصلب العاملة بنطاق محافظة بنى سويف بعد رصد إنبعاث دخان كثيف من المصنع.

كانت وزيرة البيئة لاحظت أثناء عودتها من محافظة المنيا عقب افتتاح وحدات البيوجاز بالمحافظة إنبعاث دخان كثيف من أحد الأماكن التابعة لأحد مصانع إنتاح الحديد والصلب ببنى سويف وهى منطقة التخلص من الجلخ داخل المنشأة. 

وعلى الفور قامت وزيرة البيئة بالدخول للمصنع للتعرف على مصدر الدخان الكثيف الذى تسبب فى تلوث ملحوظ للهواء، حيث تبين أن هذا الدخان ناتج عن احد مناطق الإنتاج داخل المصنع ولا يراعى فيها الإجراءات والاشتراطات البيئية اللازمة داخل المنشأة.

ووجهت الوزيرة على الفور بمراجعة الإجراءات البيئيه التى تقوم بها الشركة و اتخاذ كافة الاجراءات القانونية فى حالة التأكد من وجود اى مخالفات.
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