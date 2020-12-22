لغز خنق ملاكم مصري ابنته حتى الموت في أمريكا.. فيديو

عرضت قناة الحدث العربية فيديو لحل لغز خنق ملاكم مصري ابنته حتى الموت في أمريكا وهو "الساحر المصري " الملاكم كباري سالم وهو الان في قبضة السلطات الامريكية .
وأضاف الفيديو أن الملاكم الامريكي من أصول مصرية ومتهم بقتل ابنته ورماها في الغابة وغطي جثتها بورق الشجر ثم فر هاربا من امريكا الي مصر، فور اكتشاف الجثة عام 2019 .
وأوضح أن الشرطة المصرية تمكنت من القبض عليه في مصر بعد تعقبه وإعادته الي نيويورك ليحاكم فيها.
وأكد الفيديو ان دوافع قتل كباري ابنته لا تزال مجهولة .
وتابع الفيديو أن الفتاة القتيلة عرف عنها نشاطها الحقوقي في الدفاع عن النساء اللواتي يتعرضن للعنف المنزلي. أما كباري فكان أحد الرياضيين البارزين في مصر وقد شارك في الألعاب الاولمبية عامي 1992 و1996 وتصدر عناوين الصحف عام 1999 بعد ان أطاح بالملاكم الأمريكي راندي كارفر.