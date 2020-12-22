لغز خنق ملاكم مصري ابنته حتى الموت في أمريكا.. فيديو

عرضت قناة الحدث العربية فيديو لحل لغز خنق ملاكم مصري ابنته حتى الموت في أمريكا وهو "الساحر المصري " الملاكم كباري سالم وهو الان في قبضة السلطات الامريكية









وأضاف الفيديو أن الملاكم الامريكي من أ صول مصرية ومتهم بقتل ابنته ورماها في الغابة وغطي جثتها بورق الشجر ثم فر هاربا من امريكا الي مصر، فور اكتشاف الجثة عام 2019 .









وأوضح أن الشرطة المصرية تمكنت من القبض عليه في مصر بعد تعقبه وإعادته الي نيويورك ليحاكم فيها. عليهتعقبهوإعادته









وأكد الفيديو ان دوافع قتل كباري ابنته لا تزال مجهولة .







