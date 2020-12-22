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محافظات

محافظ أسوان: إحالة المخالفات المرصودة بواسطة الميني باص الطائر للتحقيق ..شاهد

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:39 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
خلال ترأسه للاجتماع الدورى للمجلس التنفيذى، قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إننا نعمل جميعًا كقيادات وموظفين من أجل راحة وتحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى وهو فرض عين وإلزام على جميع المسئولين بضرورة النزول للشارع، ومواجهة المشاكل والتحديات وتلبية المطالب الجماهيرية.

وأكد المحافظ، أنه ستتم إحالة جميع المخالفات التى رصدتها لجان المينى باص الطائر إلى التحقيق لمحاسبة أى مسئول ثبت تقصيره بسوء حالة النظافة العامة أو إدارة الجراجات والمخازن أو لعدم سرعة التعامل مع الأعطال فى الأجهزة الطبية بمستشفى إدفو العام والحميات وغيرها من المخالفات الأخرى  ، مع إعادة المرور الميدانى عليها لضمان تلافى جميع الملاحظات السلبية التى تم رصدها.

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وأشار اللواء أشرف عطية إلى ضرورة أن تشمل جميع المشروعات الجديدة وأعمال التطوير والتجديد تنفيذ نموذج الكود الدولى الخاص بذوى الهمم سواء فى الطرق والشوارع أو المبانى ، بالإضافة إلى وسائل النقل ومحطات السكك الحديدية ومواقف السيرفيس وهو الذى يستلزم الإسراع فى إنهاء الحصر الشامل للأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة الجهات الحكومية والوحدات المحلية من أجل وضع تصور عام من الواقع الفعلى لمطالب وإحتياجات ذوى القدرات الخاصة والعمل على تقديم كافة الخدمات المطلوبة لهم ، مع تخفيف أعباء الحركة والتنقل عليهم .

وأضاف المحافظ بأن الهدف من إجتماعات المجلس التنفيذى هو إظهار المشاكل والتحديات للعمل على علاجها ، مع تبادل الحلول المبتكرة ، بجانب مراجعة المشروعات وملفات العمل العام لأننا حريصين على العمل والنجاح بشكل ممنهج وعلمى بعيدًا عن العشوائية والتخبط، مكلفًا رؤساء المراكز والمدن ومديرى المرور والمرافق ومياه الشرب والصرف الصحى بالتواجد الميدانى فى الفترة الصباحية وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات وإستكمال المظهر الحضارى لعربات الحنطور، بجانب سرعة الإستجابة والتواصل الجماهيرى مع المواطنين وخاصة لمواجهة مشاكل الكسورات والطفح فى شبكات البنية التحتية .

وكان قد أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمشاركة المجتمعية الجادة مؤسسات المجتمع المدنى وشركات القطاع الخاص لدعم الأسر الأكثر إحتياجًا ومساندتهم لمواجهة برد الشتاء، موجهًا مدير عام التضامن الإجتماعى بوضع آلية محكمة لتوزيع أعداد كبيرة من البطاطين التي تبرعت بها إحدى شركات المحمول لجميعيه الأورمان من خلال الجمعيات النشيطة علي مستوى مراكز المحافظة.

محافظ أسوان: إحالة المخالفات المرصودة بواسطة الميني باص الطائر للتحقيق ..شاهد
محافظ أسوان: إحالة المخالفات المرصودة بواسطة الميني باص الطائر للتحقيق ..شاهد
محافظ أسوان: إحالة المخالفات المرصودة بواسطة الميني باص الطائر للتحقيق ..شاهد
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