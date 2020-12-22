هبة الأباصيري تظهر بطرحة مع الشيخ رمضان المعز.. ورانيا يوسف تنتقدها.. شاهد

شاركت الاعلامية هبة الاباصيري متبعيها مجموعة من الصور وفيديو لها مع الشيخ رمضان عبد المعز وهي مرتدية طرحه على رأسها.





وعلقت هبة الاباصيري قائلة: "وصال من القلب ، مش عن الفتاوي ولا علوم الدين ، اد ما هو عن تركيبة و نشأة و تجارب و حياة و تكوين شخصية هذا الرجل الذي يفتينا و ينقل لنا من علوم الدين.. حوار من القلب مع فضيلة الشيخ رمضان عبد المعز ، بإذن الله ، الثلاثاء ٩ مساءا".





وعلقت الفنانة رانيا يوسف على الصورة قائلة" وايه لزمه الطرحه يا هبه ؟".. لترد عليها هبة قائلة" مش مضايقني وجودها، طالما في ايدي اخلي الطرف اللي قدامي مرتاح بدون ما انزعج انا ، ليه لأ ! و عموما هي احتشام مش حجاب ".









وكتبت رانيا يوسف قائلة" انتى طول عمرك محتشة" وردت هبة قائلة "انتي حبيبتي يا رانيا و الله و بحب فيكي انك ماشية ورا قلبك ، و اعملي حسابك يا استاذة لو سمحتي هتعزميني عندك علي قهوة قريب و هنعمل قعدة حلوة زي دي بإذن الله يا قمر يا ام القمرات".



