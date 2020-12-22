من جنوب أفريقيا للجيزة.. وصول 3 زرافات جدد.. الهيئة البيطرية: قيمتها تقدر بـ 2 مليون دولار.. حديقة الحيوان: استقبلنا دبا روسيا والكانجرو الأحمر

هيئة الخدمات البيطرية:
الـ 3 زرافات تقدر بـ ٢ مليون دولار أمريكي
رئيس الإدارة المركزية بحديقة الحيوانات:
حجر بيطري لمدة ٣ أشهر لـ ٣ زرافات بحديقة الحيوان
استقبلنا دبا روسيا والكانجرو الأحمر خلال الفترة الماضية
تجهيز الأجواء للزرافات الجديدة سواء بالنسبة للمبيت الخاص به أو المكان
أعلنت وزارة الزراعة متمثلة فى حديقة الحيوانات بالجيزة، وصول 3 زرافات من جنوب افريقيا ، لتنضم إلي الزرافة "سنسن" بالحديقة .
يأتي استقبال الزرافات الجديدة بعد التعاقد على 2 زرافة أنثي وواحد ذكر زراف للحديقة، حيث يتم استيراد الزرافات طبقا للاشتراطات الدولية، ومن خلال برامج تبادل الحيوانات المهددة بالانقراض لحل مشاكل التكدس أو العجز فى بعض الحيوانات البرية.
من جهته، أكد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية بحديقة الحيوان أنه تم استقبال 3 زرافات جدد بحديقة الحيوان قادمين من جنوب أفريقيا ، وهذا يعد حدثا كبيرا جدا. وأضاف "رجائي" خلال حوار خاص لـ "صدى البلد" أن وزير الزراعة أعطى لنا تعليمات بالتفكير خارج الصندوق معلقا: "كان لازم اتصرف ومفيش موارد" لذا فكرنا في خط الإكثار للحيوانات الموجودة بالحديقة ثم تبادل الحيوانات مع حيوانات من دول أخرى.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان إلى أن الـ 3 زرافات يحتاجون إلى ملايين الجنيهات ليس لشرائهم فقط ولكن لنقلهم أيضا مؤكدا أن النقل بالطيران غالي جدا، وتابع قائلا: "استقبلنا الدب الروسي و الكانجارو الأحمر وأنواع من الثعابين وقمنا بملء بيت الزواحف".
أكد الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية بحديقة الحيوان، أنه سيتم استقبال 3 زرافات جدد بحديقة الحيوان قادمين من جنوب أفريقيا، وهذا سيعد حدثا كبيرا جدا.
وقال "رجائي"، خلال حوار خاص لـ "صدى البلد"، إن الـ 3 زرافات ستظل فى الحجر البيطرى لمدة 3 أشهر لفحصها والتأكد من خلوها من أى أمراض أو فيروس كورونا.
وأضاف رئيس الإدارة المركزية بحديقة الحيوان
، أن وضع الزرافات فى الحجر البيطرى لا يعنى منع عرضهم أمام الجمهور، ولكن الحجر البيطرى سيكون فى أماكن عرضهم وبيتهم بالحديقة، وأكد الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن حديقة الحيوان استقبلت اليوم، الثلاثاء، 3 زرافات جديدة.
وقال الدكتور عبد الحكيم محمود إنه في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، قامت الهيئة بسرعة إنهاء إجراءات شراء الزرفات من جنوب أفريقيا بنظام المبادلة بحيوانات أخرى من حديقة الحيوان.
وأضاف "عبد الحكيم"، في تصريحات له اليوم، الثلاثاء، إن الزرفات الجديدة تقدر قيمتها بحوالي 2 مليون دولار أمريكى.
من ناحيته، قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن الزرفات وصلت قرية البضائع بمطار القاهرة في التاسعة صباح اليوم، وقام فريق طبي من معهد صحة الحيوان والحجر البيطري بإجراء الكشف الطبي وسحب العينات اللازمة لفحصها والتأكد من خلو الزرفات من كافة الأمراض والأوبئة والفيروسات.
وأضاف أن شراء الزرفات يأتي في إطار التطوير المستمر لحديقة الحيوان حتى تنال إعجاب زائريها.
وأكد "رئيس الإدارة المركزية بحديقة الحيوان" أنه تم تجهيز الأجواء للزرافات الجديدة، سواء بالنسبة للمبيت الخاص به أو المكان، حيث يحتاج إلى أماكن واسعة للتحرك ، وكذلك تم تمهيد الأرض له لسهولة التحرك، وأنه سيتم الفصل بينه وبين الزراف القديم؛ نظرا لفرق الحجم وحفاظا على سلامته، كما تتم تغذيته بالأساليب الصحية، وأن الحديقة جاهزة لاستقبال الزراف .
وأما فيما يخص الأخبار المتداولة عن تأهيل الزرافة "سونسون" للتزاوج من الذكر الأفريقي؛ فأردف قائلًا: "إن الزرافة "سونسون" حاليا وحيدة، وأنه لم يتم زواجها إلا مرة واحدة ، وأنه لم يتم إرضاع الوليد الصغير الخاص بها؛ نظرا لعدم خبرتها ، وهذه هي المرة الوحيدة التي تزاوجت فيها سونسون، مؤكدا عدم صحة الأخبار الواردة بشأن زواج "سونسون"؛ نظرا لاختلاف الأحجام والأوزان بالنسبة للزرافات القادمة، ومن المستحيل تواجدهم في مبيت واحد، حيث سيكون هناك الكثير من العداء بينهم؛ لاختلاف أنواعهم، مما قد يؤدي الى الشجار حتى نفوق أحدهم.