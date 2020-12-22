من جنوب أفريقيا للجيزة.. وصول 3 زرافات جدد.. الهيئة البيطرية: قيمتها تقدر بـ 2 مليون دولار.. حديقة الحيوان: استقبلنا دبا روسيا والكانجرو الأحمر

وأضاف "عبد الحكيم"، في تصريحات له اليوم، الثلاثاء، إن الزرفات الجديدة تقدر قيمتها بحوالي 2 مليون دولار أمريكى.

وأضاف "عبد الحكيم"، في تصريحات له اليوم، الثلاثاء، إن الزرفات الجديدة تقدر قيمتها بحوالي 2 مليون دولار أمريكى.

من ناحيته، قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إ ن الزرفات وصلت قرية البضائع بمطار القاهرة في التاسعة صباح اليوم، وقام فريق طبي من معهد صحة الحيوان والحجر البيطري بإجراء الكشف الطبي وسحب العينات اللازمة لفحصها والتأكد من خلو الزرفات من كافة الأمراض والأوبئة والفيروسات.

وأضاف أن شراء الزرفات يأتي في إطار التطوير المستمر لحديقة الحيوان حتى تنال إعجاب زائريها.





وأكد "رئيس الإدارة المركزية بحديقة الحيوان" أنه تم تجهيز الأجواء للزرافات الجديدة، سواء بالنسبة للمبيت الخاص به أو المكان، حيث يحتاج إلى أماكن واسعة للتحرك ، وكذلك تم تمهيد الأرض له لسهولة التحرك، وأنه سيتم الفصل بينه وبين الزراف القديم؛ نظرا لفرق الحجم وحفاظا على سلامته، كما تتم تغذيته بالأساليب الصحية، وأن الحديقة جاهزة لاستقبال الزراف .



