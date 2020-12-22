الأوقاف توزع 1023 زيًا أزهريًا بـ 7 محافظات.. وافتتاح 60 مسجدا الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف توزيع الدفعة السابعة من الزي الأزهري بعدد 1023 زيًا أزهريًا ، في (7) محافظات هي : ( شمال سيناء – الأقصر – أسوان – القاهرة – الشرقية – كفر الشيخ – البحيرة ) ، وذلك خلال الفترة من 15حتى 22 / 12 / 2020م ، في إطار حرص الوزارة على توفير الزي الأزهري للأئمة .









كما أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (60) مسجدًا الجمعة القادمة في (16) محافظة ، في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله مبنى ومعنى.





وأضافت الوزارة في بيان أن إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (656) مسجدًا حتى تاريخه ، والمساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة القادمة .





وأعلنت وزارة الأوقاف، عن موضوع خطبة الجمعة القادمة 25 / 12 / 2020م تحت عنوان "الركن الخامس من أركان الإيمان، الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره في السلوك".









وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.









وتابعت: نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.



